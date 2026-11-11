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El govern català celebra que els serveis mínims establerts per la vaga s'hagin complert

Sabadell

El secretari d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha fet una crida a garantir un "comportament cívic" al llarg de la jornada, "que de moment està sent exemplar"

  • El secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert -
Publicat el 11 de novembre de 2026 a les 10:01

El secretari general d'Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert, ha assegurat que els serveis mínims decretats per la vaga general s'estan complint "de manera generalitzada" sense registrar "cap incidència greu". En una roda de premsa aquest dimecres, Gibert ha indicat que el govern català "defensa i valora" el dret a la vaga, i ha fet una crida a garantir un "comportament cívic" al llarg de la jornada, "que de moment està sent exemplar".

En l'àmbit de la mobilitat, Gibert ha reconegut que la situació és "complicada" perquè hi ha una cinquantena de talls i incidències a les carreteres, així com "problemes" a l'estació de Sants de Barcelona per l'acció d'alguns piquets, si bé no es registren "incidents rellevants al conjunt del país". Tampoc hi ha "cap afectació rellevant" en l'àmbit sanitari.

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