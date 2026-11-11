ARA A PORTADA
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Sabadell “Viure no és un delicte”: 300 persones participen en piquets als carrers de Sabadell per la vaga general Marta Ordóñez
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Sabadell Tot el que has de saber sobre la vaga general d'aquest dimecres: convocatòries, afectacions, serveis mínims... Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell CCOO, UGT i la FAVS criden a la vaga de l'11N: "El nostre salari se'n va per tot arreu" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Els preus dels pisos creixen el doble de ràpid que els salaris a Sabadell Albert Acín Serra
El govern català celebra que els serveis mínims establerts per la vaga s'hagin complert
Sabadell
El secretari d'Empresa i Treball, Pol Gibert, ha fet una crida a garantir un "comportament cívic" al llarg de la jornada, "que de moment està sent exemplar"