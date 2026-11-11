Els joves, sobre la crisi de l'habitatge: "Tinc una puta merda de sou i no puc pagar un lloguer digne"

La vaga general ha mobilitzat centenars de joves als carrers de Sabadell per protestar contra la crisi de l'habitatge. Alguns comparteixen pis entre cinc, n'hi ha que pateixen per arribar a final de mes i també hi ha qui, directament, no es pot emancipar. "Soc investigadora de la UAB amb una puta merda de sou, i no puc pagar un lloguer digne. Tinc una habitació que no m'hi cap l'armari dins", explica l'Ona, una veïna de 27 anys a la manifestació de l'Eix Macià d'aquest dimecres.
Els joves són els que més pateixen la crisi de l'habitatge a Sabadell. Actualment, una persona menor de 30 anys hauria de destinar el 58% del seu salari a pagar un lloguer a la ciutat. La Júlia i la Jana, una infermera i l'altra mestra, viuen en parella al Centre. Fan front a un lloguer i a les despeses juntes, però igualment els costa arribar a tot: "No som classe mitjana. Dues persones amb feina estable ens quedem a zero a final de mes, i de vegades hem de treure diners dels estalvis", lamenten. La Laura, de 28 anys, coincideix: "Estalviar és impossible. He de ser estricta amb les activitats de lleure, sopar a fora... pel que pugui passar".
Els lloguers porten un any per sobre dels 800 euros a Sabadell, així que molts decideixen compartir pis per a poder-se independitzar. L'Eros, l'Anas i la Catalina, tres amics i companys de feina, conviuen amb dues persones més. "Nosaltres sols no podríem pagar 1.500 euros al mes, així que vam decidir repartir-ho entre cinc", exposa. Una amiga de la colla, la Núria, es veu molts més anys a casa els pares. "No em puc pagar un habitatge, ni tampoc el menjar ni la gasolina. Ens tenen com a rates", critica.
L'Elna i la Lua, de 20 anys, tampoc es veuen independentitzades a curt termini. "No tenim l'oportunitat de poder marxar, perquè no hi ha habitatge accessible per a nosaltres", denuncia la primera. La Lua creu que s'han de donar recursos a tots els joves per emancipar-se, especialment a aquells més vulnerables per raons socials, econòmiques o d'origen.
Comprar un pis, impossible?
Si llogar ja és una tasca díficil, plantejar-se comprar un habitatge és difícil per a persones com l'Ernest, que viu en una casa antiga a Covadonga amb tres nois més. "Avui per avui ho veig molt complicat, complicadísim", explica. Té 29 anys i actualment combina tres feines amb l'objectiu de poder estalviar per un pis.
Segons les dades de l'Incasòl i del departament d'Empresa i Treball, un jove sabadellenc hauria de destinar 9,4 anys del seu salari per poder comprar un pis de 80 metres quadrats, valorat en 206.000 euros. La Júlia i la Jana, per exemple, ni s'ho plantegen: "Acabaríem de pagar la hipoteca als 70 anys". En canvi, la Marta i la Clara, que acompanyen l'Ernest, posen un bri d'esperança: s'han comprat un pis juntes amb 28 anys després d'anys d'estalvi i gràcies a un prèstec d'emancipació de l'Institut Català de Finances.
"Sense l'ajut, no tindríem un pis ni flipant. Ens sentim unes privilegiades", expliquen. Demanen més mesures perquè ser propietari deixi de ser "impossible" per a les persones més joves. "S'ha de trobar una solució, no continuar així tota la vida", sentencien.