ARA A PORTADA

Josep Lluís Checa, nou director general d'Eurecat

Diners

El patronat del centre tecnològic nomena per unanimitat l'enginyer tècnic industrial, qui des de fa nou anys és el director general de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Agafa el relle de Xavier López, qui ha estat al capdavant des dels seus inicis

  • -
Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 14:03

El patronat del centre tecnològic ha nomenat per unanimitat, recentment, a Josep Lluís Checa, nou director general de l'entitat. El relleu al capdavant de l'organització, segons apunten des d'Eurecat,  s'emmarca en un "procés ordenat i planificat liderat per la Comissió d'Estratègia i Governança del centre, amb el suport d'una consultora externa". 

El president d’Eurecat, Daniel Altimiras, afirma que “la incorporació del nou director general coincidirà amb la finalització, el pròxim any, de l’actual pla estratègic del centre i l’obertura d’un nou període que reforci la capacitat de transferència tecnològica d’Eurecat i un impacte més gran sobre el teixit empresarial en un context de canvis tecnològics sense precedents a escala global”.

 

"Aliat estratègic de les empreses"

Enginyer tècnic industrial, Josep Lluís Checa és des de fa nou anys el director general de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Compta amb un PDG (Programa de Direcció General) per l'IESE i amb una àmplia trajectòria en la gestió d'organitzacions públiques i privades, la innovació tecnològica i la connexió entre coneixement i empresa. Al llarg de la seva carrera, ha assumit responsabilitats directives a Gas Natural i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), entre d'altres. 

Checa, qui prendrà el càrrec de manera efectiva el gener de 2027, assenyala que "assumeix aquesta responsabilitat amb el compromís de refermar el rol d'Eurecat com a aliat estratègic de les empreses en l'acceleració de la innovació d'alt impacte. Partim d'un model diferencial d'èxit i una sòlida trajectòria per continuar impulsant noves oportunitats de col·laboració i creació de valor per a les empreses, el territori i la societat". 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades