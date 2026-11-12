ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell rebrà 12,3 milions d'euros de la Generalitat per transformar les Termes i la Creu de Barberà Albert Acín Serra
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Sabadell Veïns de Gràcia demanen un nou semàfor a la Gran Via per evitar els passos soterrats: "Hem agafat por" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Per què encara et pot tocar ser membre d'una mesa electoral a Sabadell pel 29N? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Una avaria al subministrament elèctric de Sabadell deixa 5.000 clients afectats durant unes hores Jan Cañadell Puigmartí
Josep Lluís Checa, nou director general d'Eurecat
Diners
El patronat del centre tecnològic nomena per unanimitat l'enginyer tècnic industrial, qui des de fa nou anys és el director general de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Agafa el relle de Xavier López, qui ha estat al capdavant des dels seus inicis