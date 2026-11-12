El Corte Inglés augmenta un 11,5% el benefici net del primer semestre, fins als 249 milions

El Corte Inglés ha tancat el primer semestre de l’exercici fiscal amb un benefici net de 249 milions, un 11,5% més que el mateix període de l’any anterior (1 de març-31 d’agost).
El grup empresarial ha registrat uns ingressos de 8.404 milions, un increment d’un 2,3%, mentre que la xifra de negocis arriba als 7.230 milions, amb un creixement del 2,6% a superfície comparable. La cadena de grans magatzems ha incrementat el negoci de retail un 3,3% en termes comparables, impulsat pels segments de moda, llar i el canal en línia. En concret, Moda i Bellesa ha augmentat les vendes un 4%, fins als 2.779 milions i Llar i Electrònica ha crescut un 4,8%, fins als 1.248 milions, mentre que Alimentació s'ha mantingut estable, amb 1.402 milions.
Pel que fa a Viajes El Corte Inglés, el grup destaca la resiliència del negoci en un context internacional marcat per les tensions geopolítiques. Durant la segona meitat del semestre, les vendes han crescut un 1,9% respecte al mateix període de l'any anterior.
Pel que fa als negocis financers, Assegurances El Corte Inglés ha incrementat els ingressos un 4,6%, fins als 160 milions d'euros, i ha obtingut un resultat net de 41 milions, un 5,9% més sense comptabilitzar els extraordinaris. Financiera El Corte Inglés, per la seva banda, ha augmentat els ingressos un 3,5%, fins als 98 milions, mentre que el benefici net ha crescut un 2,4% interanual, excloent-ne els extraordinaris. El resultat brut d’explotació (ebitda) també ha evolucionat a l'alça i ha arribat als 562 milions d'euros, un 4,2% més interanual.
El grup també ha incrementat les inversions durant els primers sis mesos de l'exercici, amb 294 milions d'euros destinats a la transformació comercial, logística i tecnològica. Alhora, ha mantingut estable el deute financer net en 1.624 milions d'euros, una xifra equivalent a 1,3 vegades l'Ebitda.