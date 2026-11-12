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Més de 5.000 clients afectats a Sabadell per una avaria al subministrament elèctric

Sabadell

La incidència afecta diversos punts de la ciutat

Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 11:51
Actualitzat el 12 de novembre de 2026 a les 12:16

Una avaria a la xarxa elèctrica ha provocat talls de llum intermitents a Sabadell, amb un total de 5.200 punts de subministrament afectats. Entre les zones perjudicades hi ha diversos punts afectats repartits per la ciutat, entre els quals El Corte Inglés o Fira Sabadell, on han hagut d'ajornar alguna de les conferències programades. Segons fonts d'Endesa, el tall s'ha produït a les 10:14 hores i quatre equips de tècnics treballen sobre el terreny per intentar identificar l'origen de la incidència i restablir el servei amb normalitat. Al voltant de les 11:45 h, després de gairebé una hora i mitja intentant localitzar l'origen que ha causat el problema, queden 200 clients afectats. 

Els operaris han dut a terme maniobres de reconnexió de la xarxa elèctrica en diverses ocasions, però els intents de recuperar el subministrament no han donat resultats estables fins més d'una hora després del registre del tall. Segons la companyia, cada vegada que es reconnectava la xarxa, el sistema tornava a desconnectar-se, cosa que ha provocat que milers de domicilis i comerços hagin experimentat constants anades i vingudes de la llum. De moment, no hi ha una previsió concreta sobre quan es podrà restablir completament el subministrament elèctric a les zones afectades.

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