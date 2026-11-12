L’Outlet de Cipo destinarà els beneficis a la nova residència per a persones amb discapacitat a Sabadell

La roba de marca a preus reduïts tornarà a omplir l’Espai Cultura de Sabadell aquest cap de setmana. Però darrere de les compres de l’Outlet solidari de Cipo hi ha un objectiu que va més enllà de donar una segona oportunitat comercial a peces de roba noves: contribuir a preparar un equipament pensat per atendre persones amb discapacitat intel·lectual que es troben en procés d’envelliment. La iniciativa, que arriba a la 22a edició, se celebrarà del 13 al 15 de novembre al carrer d’en Font, 25, amb una oferta de roba, sabates i complements de primeres marques per a dona i home. Els beneficis es destinaran a equipar el futur centre d’atenció integral de Can Gambús, que combinarà una llar residència i un centre ocupacional amb capacitat per a 48 persones.
L’equipament, impulsat per la Fundació Barnola-Vallribera amb la cessió de terreny de l’Ajuntament de Sabadell, es troba actualment en construcció. Cipo serà l’entitat encarregada de gestionar-lo un cop acabin les obres. L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu que, a mesura que envelleix, requereix recursos i serveis cada vegada més especialitzats. "Actualment, hi ha una manca de places i d’una especialització adaptada", assenyala el president de Cipo, Joan Madaula, que considera que el centre de Can Gambús és una oportunitat per avançar en l’atenció a aquesta realitat. "Davant l’envelliment del col·lectiu, és necessari disposar de recursos específics que garanteixin una atenció adaptada a les necessitats de cada persona", afegeix.
Roba nova de més d’una trentena de marques
Més enllà de la finalitat solidària, l’Outlet manté la fórmula que l’ha convertit en una cita habitual del calendari comercial de la ciutat. Hi participen una trentena de proveïdors i marques que aporten peces noves que han quedat fora dels circuits de venda habituals, sovint per canvis de temporada o de col·lecció. D’aquesta manera, els visitants poden trobar roba i complements a preus més assequibles. Aquesta edició serà la tercera que es farà a l’Espai Cultura, un emplaçament cèntric que també vol afavorir l’activitat comercial de l’entorn. En aquest sentit, les persones que facin una compra a l’Outlet tindran un cafè gratuït al Cafè dels Jardinets, gràcies a la col·laboració de Cafès Pont.
La proposta conviu amb una altra iniciativa recent de l’entitat, el Market Vintage, que CIPO va posar en marxa aquest octubre amb la Fundació Formació i Treball. Tot i compartir la voluntat de donar noves oportunitats a la roba, les dues activitats tenen formats diferents: mentre que el Market se centra en peces de segona mà, l’Outlet ofereix articles nous procedents directament dels proveïdors. La darrera edició, celebrada l’abril passat, va recaptar 26.000 euros, que es van destinar a projectes de logopèdia, fisioteràpia i connexió comunitària. Ara, la recaptació de la cita de tardor-hivern tindrà un nou destí: posar a punt els espais del futur centre de Can Gambús. L’Outlet obrirà divendres 13 i dissabte 14 de novembre, de les 9 a les 21 hores, i diumenge 15, de les 10 a les 15 hores, a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, al carrer d’en Font, 25.