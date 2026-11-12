ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de Gràcia demanen un nou semàfor a la Gran Via per evitar els passos soterrats: "Hem agafat por" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell "Estic més tranquil·la si passo per fora": els veïns qüestionen els passos soterrats de la Gran Via Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els joves, sobre la crisi de l'habitatge: "Tinc una puta merda de sou i no puc pagar un lloguer digne" Albert Acín Serra
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Sabadell Per què encara et pot tocar ser membre d'una mesa electoral a Sabadell pel 29N? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Més de 5.000 clients afectats a Sabadell per una avaria al subministrament elèctric Jan Cañadell Puigmartí
Les pluges i els efectes de la vaga provoquen "retards generalitzats" a la xarxa de Rodalies
Sabadell
Les incidències arriben malgrat l'ajornament de l'aturada de maquinistes prevista per a aquest dijous