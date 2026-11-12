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Les pluges i els efectes de la vaga provoquen "retards generalitzats" a la xarxa de Rodalies

Sabadell

Les incidències arriben malgrat l'ajornament de l'aturada de maquinistes prevista per a aquest dijous

  • Un tren de Rodalies arribant a l'estació de Sabadell Sud -
Publicat el 12 de novembre de 2026 a les 09:33
Actualitzat el 12 de novembre de 2026 a les 09:36

El servei de Rodalies funciona aquest dijous amb les freqüències de pas alterades a causa del nou episodi de pluges que afecta Catalunya i de les conseqüències operatives de la vaga general de dimecres. Les incidències afecten el conjunt de la xarxa, inclosa l'R4, i provoquen retards en la circulació dels trens des de primera hora del matí. Segons han informat fonts de la companyia, la manca de trens situats a les capçaleres de línia després de la jornada d'aturades de dimecres ha impedit que el servei arrenqui amb normalitat en diversos punts de la xarxa. A aquesta situació s'hi afegeixen les afectacions provocades per les pluges, que compliquen encara més la circulació ferroviària.

Així, totes les línies pateixen retards notables i Rodalies ha informat que s'ha establert un servei de reforç per carretera en diferents punts de la xarxa i recomana als usuaris planificar els desplaçaments i consultar l'estat del servei abans de viatjar. Els usuaris no han tardat a publicar les seves queixes a les xarxes socials i han mostrat el seu descontentament amb la companyia. 

Canvi de vaga de maquinistes

Les incidències arriben malgrat que la vaga de maquinistes prevista inicialment per a aquest dijous, 12 de novembre, ha quedat ajornada fins al dilluns 23 de novembre. El sindicat Semaf va decidir modificar el calendari de mobilitzacions per facilitar les negociacions, sense renunciar a mantenir la pressió sobre el govern espanyol. La decisió es va produir després que l'executiu estatal aprovés un reial decret llei amb mesures urgents per reforçar la seguretat ferroviària. Tot i aquest canvi, Semaf manté les convocatòries de vaga del 17 i el 23 de novembre, mentre continuen les negociacions per concretar els compromisos pendents en matèria de seguretat ferroviària.

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