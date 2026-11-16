ARA A PORTADA
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Sabadell "Ha costat gairebé un any": veïns de Sabadell recuperen els diners de factures de llum de fins a 900 euros Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Nou director a les Urgències del Parc Taulí, en plena reorganització del servei Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Ripollet Frederic Bové, un metge per vocació les 24 hores del dia: "El que m'agrada són les persones" Marc Béjar Permanyer
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Cerdanyola del Vallès Proposen el doctor Josep Tarrés com a Creu de Sant Jordi 2027: "Em fa molta il·lusió" Marc Béjar Permanyer
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Sabadell Veïns dels Merinals alerten d’un focus de xinxes en un habitatge i temen que s’estengui al bloc Marta Ordóñez
Sabadell reunirà les emprenedores i empresàries de Catalunya
Diners
La jornada, que se celebrarà el 2 de desembre a Fira Sabadell, servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar visibilitat al talent femení en l'àmbit empresarial