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Sabadell reunirà les emprenedores i empresàries de Catalunya

Diners

La jornada, que se celebrarà el 2 de desembre a Fira Sabadell, servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar visibilitat al talent femení en l'àmbit empresarial

  • L'edifici de Fira Sabadell, a tocar de la Gran Via
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 18:11
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 18:18

Fira Sabadell acollirà el pròxim 2 de desembre la Trobada d’emprenedores i empresàries de Catalunya, una jornada presencial concebuda com un espai de connexió, intercanvi d’experiències i col·laboració entre dones que impulsen projectes empresarials i participen en el teixit econòmic del territori.

La trobada tindrà lloc de 16.30 a 19.30 h i reunirà associacions, empresàries i emprenedores en un programa que combinarà la presentació de les entitats participants, l’intercanvi d’experiències i una conversa sobre lideratge, a més d’un espai relacional per afavorir el contacte entre les assistents.

La jornada començarà amb l’activitat Posa’t al mapa, en què les més de 20 associacions participants presentaran la seva activitat. A continuació, l’espai Compartim experiències on les associacions i xarxes podran compartir situacions, experiències i reptes.

El programa inclou també la conversa amb Gemma Mengual, medallista olímpica de natació artística i una de les figures més destacades d’aquesta disciplina. Sota el títol Dones que lideren: de l’alta competició al món empresarial, compartirà la seva experiència i reflexions sobre el lideratge, aplicat també a la seva trajectòria com a empresària i emprenedora. La jornada es tancarà amb un espai de networking per facilitar el contacte i l’intercanvi entre les participants.

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