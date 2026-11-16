Josep Tarrés aspira a ser distingit amb la Creu de Sant Jordi 2027. La iniciativa ha sorgit a través de les entitats que formen part del grup de treball Llegat Uralita, que presentarà al Departament de Cultura la candidatura del doctor cerdanyolenc. La proposta destaca el seu compromís històric en la lluita per la detecció, prevenció i erradicació de les malalties de l'amiant. Una implicació que, asseguren, el fa mereixedor d'aquest reconeixement que atorga la Generalitat a les persones que han prestat serveis destacats a la identitat, la cultura o el civisme a Catalunya. Els suports es poden presentar omplint un document signat que cal enviar per correu electrònic als impulsors de la iniciativa. Aquests avals hauran d'arribar també a Llegat Uralita. La recollida es tancarà abans d'acabar l'any.
"Ha estat una sorpresa. És una candidatura, no vol dir res més. Però fa il·lusió. És una iniciativa d'una agrupació d'entitats de Cerdanyola amb un gran pes social", destaca Tarrés al Diari. El pneumòleg confia que es pugui presentar la proposta de cara a l'any vinent gràcies al compromís de diferents actors del teixit associatiu, que ja han traslladat el seu nom arreu de l'Estat. Tot plegat, arribaria en un moment en què la lluita contra l'amiant està més present que mai, amb accions com el procés de retirada iniciat fa poques setmanes a Badia. "És una qüestió molt activa. Present de forma mantinguda en el temps, després d'anys entrant i sortint de l'agenda", reivindica. Tarrés ja va rebre el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona l'any 2023 per la seva trajectòria. I ha sumat altres distincions al llarg de la seva carrera professional.
L'any passat, Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB van ser algunes de les vint persones i deu entitats que el Govern català va reconèixer amb les Creus de Sant Jordi a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Entre els noms va destacar el sabadellenc Miquel Martí i Escursell, president d'honor de Moventia. També es va premiar el castellarenc Ramon Alberch, a més de figures com Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo, Salah Jamal o Enric Majó, a banda de les entitats Agrupació Coral Flors d'Urgell, Banda de Música de Benissanet, Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial de Catalunya, Fundació Ernest Lluch, Fundació Pau Casals o Grup Cultural de la Dona de Solivella.