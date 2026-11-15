CIPO celebra la bona acollida del seu outlet solidari amb prop de 7.000 peces de roba

L’outlet solidari de CIPO s’ha tornat a convertir en un reclam per a la ciutadania. L’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha rebut una bona afluència de visitants, atrets per una oferta de roba, calçat i complements a preus assequibles. Enguany, l’espai ha posat a l’abast del públic prop de 7.000 peces, en una edició que, a falta de tancar els números, ja fa molt bona pinta. La iniciativa, que arriba a la 22a edició, s’ha fet un lloc al calendari sabadellenc i continua sent una de les principals vies de finançament de CIPO.
El president de l’entitat, Joan Madaula, no ha amagat la satisfacció per la resposta del públic. "Estem molt contents, perquè realment la ciutat ha tornat a respondre", ha assegurat. Madaula ha posat l’accent en la bona tria dels articles, un dels aspectes que més han comentat els visitants: "Tothom diu que el producte està molt ben seleccionat, que és interessant i bo".
També ha valorat que els preus siguin atractius, un còctel que, segons apunta, permet encarar amb optimisme el balanç final. De moment, però, l’entitat prefereix no avançar cap xifra fins que l'outlet hagi abaixat definitivament la persiana. Les dades es faran públiques la setmana vinent.
"Sense aquestes persones i aquest equip no es podria fer"
Darrere dels penjadors plens i del degoteig constant de compradors hi ha, tanmateix, una feinada que sovint passa desapercebuda. Madaula ha volgut reivindicar especialment "la tasca de les més de 60 voluntàries que són fonamentals per tirar endavant l'esdeveniment". Són moltes hores de preparació prèvia i també de feina un cop acabada la venda. "Sense aquestes persones i aquest equip no es podria fer", ha remarcat. El president també ha assenyalat la trajectòria de l'outlet, que amb 22 edicions a l'esquena "ja és una activitat plenament consolidada".
En qualsevol cas, el rerefons de tot plegat va molt més enllà de trobar alguna peça a bon preu. Els beneficis de l'outlet es destinaran a equipar el futur centre d'atenció integral de Can Gambús, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d'envelliment. Una manera de convertir les compres de cada visitant en un gra de sorra per fer realitat un equipament social que mira cap al futur.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: