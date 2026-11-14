Hèctor Bota: el sabadellenc que camina cap al futur des de casa

Per a molts, l'univers virtual de Second Life pot semblar una etapa ja superada d'Internet, però per al sabadellenc Hèctor Bota és el seu taller, el seu aparador i la seva font de vida. Format en Multimèdia a la Universitat Pompeu Fabra, Bota va combinar la seva fascinació per la tecnologia en tres dimensions amb l'interès per les tendències de vestuari, per construir un camí professional poc convencional: crear i vendre sabates per a avatars. El que va començar com un experiment autodidacta fa dues dècades modelant peces bàsiques, s'ha acabat convertint en Kokoia, la seva pròpia marca de calçat digital. Després d'anys d'aprenentatge i d'oferir dissenys base per a altres creadors, el 2011 va decidir fer el pas definitiu: registrar la signatura -tant al món virtual com al real- i assumir tot el procés de creació, des de la malla 3D fins a l'últim detall de les textures.
Actualment, el catàleg de Kokoia supera els 2.600 articles en venda i compta amb usuaris repartits per tot el planeta, principalment als Estats Units i Europa, però també en mercats tan diversos com l'asiàtic. Per a Bota, la clau de l'èxit no resideix només en la qualitat tècnica, sinó en la constància i el tracte amb la clientela. "En un entorn on la imatge de l'avatar és tan important per a la gent, oferir un producte impecable i un bon suport és essencial", destaca.
Més enllà del rendiment econòmic, el dissenyador reivindica el valor humà i social d'aquestes plataformes. "Al llarg dels anys he après que darrere de molts personatges digitals hi ha persones amb mobilitat reduïda o discapacitats que troben en el 'Second Life' una via d'expressió i d'interacció social lliure de barreres físiques", explica. Amb la mirada posada en el futur, Hèctor Bota continua ampliant horitzons: ha començat a explorar noves col·laboracions internacionals per engrandir la marca cap a la línia de roba. Des del seu ordinador a Sabadell, demostra que el talent local pot calçar a milers de peus a l'altra banda de la pantalla.