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Un detingut en el desmantellament d'un cultiu de marihuana en un pis de Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès

Els Mossos intervenen més de quatre quilos de cabdells i 33 embolcalls de cocaïna

  • Detall d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 14:17

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable d'una plantació de marihuana desmantellada en un pis de Cerdanyola. L'arrestat, de 35 anys, vivia a l'habitatge on es va descobrir el cultiu. La intervenció policial es va fer dimecres, culminant una investigació iniciada arran de diversos indicis de l'existència de la plantació. Dins el pis, la policia va trobar 76 testos amb les plantes de marihuana tallades, una bossa amb 4,25 quilos de cabdells, 33 embolcalls de cocaïna i 1.500 euros en efectiu. L'home va quedar arrestat per un delicte contra la salut pública i frau del fluid elèctric. Aquest divendres ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Cerdanyola.

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