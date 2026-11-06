ARA A PORTADA
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Sabadell La Policia estrena un velocímetre per detectar patinets elèctrics 'trucats' a Sabadell Marta Ordóñez
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Sabadell L'esquerra del PSC troba a faltar habitatge públic al pressupost de Sabadell Albert Acín Serra
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Sabadell A Madrid no, però a Sabadell sí: En Comú i Podem es presentaran junts a les municipals del 2027 Albert Acín Serra
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50 anys explicant la ciutat El comerç de Sabadell reclama més suport i carrers vius per afrontar la transformació del sector León Guerrero
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Sabadell La casa Taulé, de nou en venda set anys després per un preu milionari Aleix Pujadas Carreras
Un detingut en el desmantellament d'un cultiu de marihuana en un pis de Cerdanyola
Cerdanyola del Vallès
Els Mossos intervenen més de quatre quilos de cabdells i 33 embolcalls de cocaïna