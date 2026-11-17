ARA A PORTADA
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Sabadell Les famílies a la Generalitat: "Els nostres fills s’estan quedant sense sortides i cal que es resolgui" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sense excursions ni colònies a 44 escoles i instituts de Sabadell: "Sap greu, però és una mesura de pressió" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Entitats i Ajuntament de Sabadell reclamen aixecar les restriccions per la pesta porcina africana Aleix Pujadas Carreras
El festival Observa confirma els Catarres, Joan Dausà i Lildami
Cultura i oci
La sisena edició se celebrarà del 20 de maig al 13 de juny al Parc Catalunya