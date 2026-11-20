La companyia sabadellenca Qualla Kids ha arribat a una aliança amb Clickedu, una de les principals plataformes de gestió educativa, per desenvolupar Clickedu GO, una nova aplicació que centralitza els processos quotidians dels centres escolars. L'acord permet integrar les solucions de les dues empreses en un únic entorn digital, amb l'objectiu de simplificar la gestió dels centres, millorar la comunicació amb les famílies i reforçar la seguretat de l'alumnat.
La nova eina permetrà gestionar des d'una mateixa aplicació qüestions com les autoritzacions familiars, el servei de menjador, el transport escolar, el control d'assistència o la recollida dels infants. La informació estarà sincronitzada en temps real, fet que ha de permetre reduir les tasques administratives, evitar duplicitats i agilitzar la comunicació entre escoles i famílies. També incorporarà mecanismes de control sobre dades sensibles, com les al·lèrgies, la informació mèdica o els drets d'imatge. "La integració entre Clickedu i Qualla reforça l'ecosistema digital dels centres educatius, simplificant-ne la gestió diària i millorant l'eficiència, la seguretat i l'experiència de tota la comunitat educativa", apunta el fundador de Qualla Kids, Carles Porta.
Més enllà de la simplificació de les tasques administratives, la plataforma també vol reforçar la traçabilitat de la informació i reduir els riscos operatius dels centres. Les famílies podran rebre notificacions sobre l'assistència dels alumnes, les recollides, les rutes de transport o les incidències relacionades amb el comportament escolar. Alhora, la integració de diferents serveis en una mateixa aplicació permetrà als centres evitar la contractació de múltiples eines tecnològiques, en un sector caracteritzat per la fragmentació de les solucions digitals.
Des de Clickedu, el Head de la companyia, Benjamín Vilareño també posa l'accent en els avantatges de la nova aplicació, que permetrà automatitzar processos i reduir la càrrega administrativa dels centres. "L'aliança permetrà als centres dedicar més temps a la seva tasca educativa, al mateix temps que aporta a les famílies més tranquilitat i confiança en el dia a dia escolar".
L'aliança també suposa un pas endavant per a la tecnològica sabadellenca, especialitzada en solucions per a la seguretat i l'organització dels centres educatius. Qualla Kids amplia així l'abast de la seva tecnologia de la mà de Clickedu, que forma part de Sanoma Learning, un grup educatiu finlandès amb presència en una dotzena de països i que dona servei a uns 25 milions d'estudiants.