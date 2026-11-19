A partir del pròxim dilluns i fins divendres vinent, Sabadell acollirà una nova edició de la Setmana de l’Emprenedoria. Una cita anual que reuneix empreses i nous projectes empresarials amb l’objectiu de facilitar eines a les persones emprenedores, compartir coneixements, generar connexions i transformar idees en projectes empresarials.
Un dels plats forts de la Setmana serà el Cafè Aventura - Fòrum Emprenedoria de Sabadell, el pròxim dijous 26 de novembre. Una jornada que té com a objectiu donar visibilitat a les noves empreses, en especial aquelles més innovadores i de base tecnològica, premiar la creació i el desenvolupament de noves activitats empresarials, sobretot les relacionades amb el disseny i les tecnologies aplicades a la indústria, i facilitar el contacte entre les diverses persones participants, així com l’accés a recursos econòmics i tecnològics, entre d’altres.
Paral·lelament, la setmana arrencarà amb tres activitats que incidiran en la conveniència de la cooperació empresarial i el treball en xarxa per impulsar nous negocis. El mateix dilluns se celebrarà una jornada de portes obertes als espais d’allotjament empresarial de Sabadell. Entre les 9 i les 13 h, les persones interessades podran conèixer diferents centres i espais de treball que acullen i donen suport a noves iniciatives empresarials. Aquell mateix dia, de 12 a 13.30 h, el Centre de Promoció Empresarial acollirà la sessió Més enllà de l’autònom individual: intercooperació, associacionisme i cooperativització del treball autònom, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. La proposta donarà a conèixer fórmules de treball col·laboratiu i alternatives per desenvolupar l’activitat professional més enllà de l’emprenedoria individual.
La jornada es tancarà al vespre, de 19 a 21 h, amb Canviem de xarxa: networking i lideratge a la pista de pickleball, una activitat organitzada per Emprenedores i Empresàries Teixint Sabadell (e’TS) a Vila Pickleball. La iniciativa proposa un format diferent per fomentar les relacions professionals, el lideratge i la creació de xarxes de suport entre dones empresàries i emprenedores.