ARA A PORTADA
-
Sabadell Els Jardins del Sud, pendents de la tanca perimetral i la data d'obertura Aleix Pujadas Carreras
-
-
Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
-
Sabadell La disputa per liderar els carrers de Sabadell: així es reparteixen els trams per als cartells electorals Jan Cañadell Puigmartí
-
Sabadell VÍDEO | Tensió a Can Puiggener, alguns manifestants llencen pedres i ous per evitar que se celebri un acte de Vox Sílvia Fernández Sequero
Economia Zurich redueix la seva participació al Banc Sabadell per sota del 3%
Diners
L'asseguradora havia assolit fa un any una posició de gairebé un 5% a l'entitat sabadellenca