L’enginyeria sabadellenca IDP és una de les companyies participants en el desenvolupament de la nova plataforma logística que Europastry tindrà a la Zona Franca de Barcelona, un projecte que suposa una inversió de 20 milions d’euros i que està previst que entri en funcionament el 2027.
La companyia encapçalada pel sabadellenc Enric Blasco, integrada al grup internacional Bureau Veritas des del 2024, tindrà el paper d’encarregar-se dels serveis de Project Monitoring, que inclouen el seguiment i la supervisió del projecte. El repte tècnic de la instal·lació és un dels elements destacats de l’actuació, ja que les zones d’emmagatzematge hauran de mantenir temperatures negatives de manera continuada, a -22 graus. A més, el centre disposarà d’àrees de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies refrigerades, amb temperatures controlades d’entre 5 i 10 graus positius, segons fonts de l’enginyeria sabadellenca.
La plataforma respon a l’estratègia de creixement internacional d’Europastry, especialitzada en masses congelades de fleca i brioixeria. La nova infraestructura permetrà concentrar productes procedents de diferents fàbriques del grup i reforçar-ne la distribució cap als mercats internacionals.
La ubicació, davant de Mercabarna, a tocar del Port de Barcelona i amb connexions directes amb la B-10 i la C-31, facilitarà tant el transport per carretera com les expedicions marítimes. La nau serà el primer edifici de nova construcció del Barcelona City Hub, el gran projecte de transformació dels antics terrenys industrials de Nissan a la Zona Franca. Goodman es va adjudicar aquest espai el febrer del 2023 amb l’objectiu de desenvolupar un complex multisectorial d’uns 144.000 m2.