Segon rival confirmat per a la Copa del Rei. El Centre d'Esports ja coneix el pròxim escull a la competició del K.O. després d'eliminar l'Utebo, de Segona Federació, en la primera ronda, en un gran partit. Els homes de Ferran Costa van fer valer la seva categoria per a superar el conjunt aragonès (0-3) amb gols de Niko Obolskii, Alain Ribeiro i Yanis Rahmani en un enfrontament que es va suspendre en dues ocasions fins a la seva disputa dimecres passat.
El conjunt arlequinat, després del sorteig realitzat aquest dilluns al migdia, s'enfrontarà ara al Real Sporting de Gijón, en la segona ronda de la competició. Jugaran a la Nova Creu Alta els sabadellencs en l'únic enfrontament del grup nord entre equips de la Lliga Hypermotion. L'eliminatòria es disputarà la pròxima setmana, en un dia i hora per determinar, però serà dimarts dia 1, dimecres dia 2 o dijous dia 3 de desembre.
Curiosament, aquest també va ser el duel que va inaugurar la competició per a tots dos aquesta temporada en un partit que va acabar amb empat a zero, en aquella ocasió al Molinón. Els arlequinats van ser millors, però no van poder aconseguir el triomf en un enfrontament en què Rahmani va fallar un penal en els primers compassos. Ara, els asturians ocupen actualment la desena posició de la lliga amb quatre punts més que el Centre d'Esports, que és catorzè. Els de Nicolás Larcamón acumulen tres partits sense guanyar i aquest cap de setmana van caure a casa davant de Las Palmas (0-2).
Recordem que aquesta segona ronda va ser on va caure eliminat l'equip de Ferran Costa la temporada passada, també a casa i contra un rival de Segona, quan va rebre el RC Deportivo d'Antonio Hidalgo, que acabaria pujant a Primera Divisió. Una bona oportunitat de superar aquest registre i continuar endavant al torneig.