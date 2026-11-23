Una altra derrota ajustada del FS Sabadell Femení a Segona Nacional. Les de Xavi Muñoz van caure per la mínima davant del Nou Túria (4-5) a Cal Balsach, en un partit que tenien perdut i, en una demostració de caràcter i competitivitat davant les adversitats, van estar a punt d'igualar en el tram final. Les arlequinades, no obstant això, continuen sense puntuar com a locals aquesta temporada i es compliquen les opcions de permanència.
El duel va ser intens des de l'inici. Les visitants van portar el pes del marcador i abans d'arribar a l'equador del primer temps ja guanyaven per dos gols, amb dianes de Rocío Belles i Andrea Palanca. Poc abans del descans, Sara Mestre va retallar distàncies, però a la represa el conjunt valencià va agafar una àmplia renda amb tres gols més en només dos minuts de temps efectiu. Carlota Sánchez, Palanca i Aitana Solsona van situar l'1-5 al marcador a deu minuts pel final.
Aquí, el FS Sabadell Femení va reaccionar. Mestre va fer el segon i, ja en els últims compassos, Sabina Sicilia i una nova diana de Mestre van fer creure que era possible puntuar en un partit que era molt coll amunt tan sols uns instants abans. Però no va ser possible. Va tornar a nedar amb totes les seves forces el conjunt arlequinat per morir, una vegada més, a la vora del mar. Es mantenen a la cua de la taula les de Xavi Muñoz amb només tres punts en deu jornades, a cinc de la zona de permanència. La pròxima jornada, a més, visiten un dels grans equips de la categoria, l'Autoescola Urgell Linyola, que ocupa la tercera posició.
Nova derrota a domicili del CNS
A la Segona B, el cap de setmana va ser, com a mínim, igual de nefast per al CN Sabadell que va caure novament a la pista del Sant Joan Despí (8-4). Els detalls van tornar a marcar una derrota dels nedadors que també continuen en zona de descens i com a cuers de la classificació del grup 3. Els locals es van avançar a l'inici i, després de la igualada d'Alex Llamas, van tornar-se a posar per davant. Llamas va respondre de nou, però, abans del descans, van obrir escletxa (5-2).
Bernat Batllori va retallar i Alex Carmona va ajustar el marcador a l'equador de la segona meitat. No obstant això, al tram final, el Sant Joan va estar més encertat i va acabar de decidir el duel amb tres gols més. Comença a preocupar la situació del Club que se situa ja a sis punts de la permanència i amb només una victòria en nou jornades. El pròxim cap de setmana, a casa, buscaran començar a reviure davant d'un Castelldefels que es troba a la zona mitjana de la taula.