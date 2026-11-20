La remodelació de la Zona Esportiva Municipal de Can Rull - Paco Herrera està prevista entre mitjans i finals del 2028. Si els terminis es compleixen, els treballs començaran abans de l’estiu i la previsió és que s’allarguin entre un any i 15 mesos.
Més enllà de la reivindicació històrica de renovar el camp de terra (el de la part de baix), la inversió de 3,4 milions d’euros inclourà altres mesures d’impacte per l’entorn, com la urbanització del carrer Dublín per connectar Can Rull amb Can Llong i un aparcament condicionat amb prop de 200 llocs.
El projecte ja s’ha presentat als veïns del barri a l’espera que es tanqui, s’aprovi i es liciti, amb un pressupost que s’ha ampliat en més d’un milió d’euros respecte a la partida prevista inicialment. “Ens ve molt de gust fer-la, per tot el que suposa aquesta obra. L’any que ve canviarem tota la il·luminació dels camps, estem animats amb el tema del futbol”, afirmava l’alcaldessa Marta Farrés en la trobada al centre cívic del barri.
El camp, la gran reivindicació
Pel que fa al terreny de joc de sauló, un dels últims que queda a la ciutat, s’anivellarà i compactarà i s’hi instal·larà gespa artificial per millorar les condicions i seguretat dels jugadors. A més, s'adaptarà a la mida corresponent per poder-lo dividir en dos camps de futbol 7. Així, l'Unió Can Rull Rómulo Tronchoni comptarà amb dos camps de gespa, ampliant l’espai adequat per a entrenar i jugar.
També es pavimentarà l’entorn d’asfalt i es construirà una graderia amb espai de magatzem a sota. Però una altra de les millores més esperades és la construcció del nou edifici, de més de 550 m². Bàsicament, perquè estarà destinat a sis vestidors pels futbolistes, tot i que hi haurà zona d’oficina, infermeria o vestidors dels àrbitres. “Seran totalment climatitzats, amb zona de doble alçada i sistema d’aire natural”, concretava Toni Serra, responsable del projecte.
“És una notícia excel·lent per tot el barri i la ciutat. Una aposta clara per l’esport de base, pels infants, els joves i totes les famílies. Després de molts anys d’espera, el projecte permetrà adaptar les instal·lacions a les necessitats actuals i ho afrontem amb molta il·lusió perquè serà un espai de referència per la pràctica esportiva, com també de cohesió social”, celebra el president del Can Rull RT, Santi Ribalta.
Una via per millorar les connexions del barri
Pel que fa als accessos, els treballs es concentraran al carrer de Dublín, que es pavimentarà amb graves permeables, millorant d'aquesta manera la connexió entre la ronda d’Europa i el carrer de Sant Isidor. “Es farà una baixada pavimentada per a vianants i un carril bici, amb la idea que s’ampliï en el futur”, narrava l’expert. Ara bé, a petició d’un veí, l’alcaldessa va explicar que el carrer Tirana no entrarà dins d’aquesta remodelació perquè “s’havia de parar a algun lloc”. Farrés, però, va insistir que és conscient d’alguns dels problemes de connectivitat del barri. Referent a l’esplanada de terra que ja s’utilitza com a pàrquing, s’adaptarà per evitar que s’enfangui i generar noves places, concretament 175. "Es replicarà un model similar al pàrquing de l'estació de Can Feu".
Amb tot, s'incrementarà la qualitat de la il·luminació als dos camps de futbol, amb llums LED, una alternativa més sostenible i s’instal·laran tendals per generar espais d’ombra a la graderia, tal com s’ha fet en altres equipaments esportius de la ciutat. Els llums del camp de gespa es canviaran abans de Nadal i els tendals s'haurien de posar a la primavera.
Cal concretar que dels gairebé 3 milions i mig d’euros que destinarà el consistori a aquesta reforma, prop de 800.000 provenen del Consell Català de l’Esport.