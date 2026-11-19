Proposaran un nou equipament esportiu al barri de la Creu Alta. La Crida portarà al ple de dilluns una moció per a la construcció d'un nou espai per a la pràctica esportiva en el pàrquing de zona blava de davant dels Ferrocarrils de la Generalitat de l'estació de La Creu Alta, al carrer de Pi i Margall. "L'esport base de Sabadell té un sostre de vidre que és la manca d'equipaments, i això ho saben i comparteixen tots els clubs de la ciutat. Paral·lelament, té desenes de solars i espais municipals buits, en desús o que se li està donant un ús provisional que no és el que pertoca", afirma Oriol Rifer, portaveu del grup municipal.
L'espai, segons apunten, està catalogat com a terreny d'ús esportiu, tot i que s'utilitza com a zona d'aparcament. La proximitat amb el pavelló de Cal Balsach és evident, però la proposta inclou una intervenció a curt termini que permeti "esponjar la pressió" de l'equipament existent. "No demanem una gran inversió, ni una obra faraònica, només una intervenció de mínims, tenint en compte també que molts dels serveis es troben ja a Cal Balsach. Terreny de pràctica esportiva, uns lavabos i uns vestidors, sense necessitat de grans infraestructures", diu.
Actualment, les entitats que utilitzen Cal Balsach de forma regular són El Creu Alta Sabadell Handbol, el Creu Alta Bàsquet i el Futbol Sala Sabadell Femení. "Hem parlat amb ells i creuen que és necessari perquè tenen moltes dificultats per al creixement i consolidació", assegura. Sobre la possible construcció d'un equipament en altres en què no hi hagi aquests serveis apunten que "ho hem estudiat, però hi ha sèrie de circumstàncies que fan que sigui un espai idoni i preparat per a una intervenció ràpida i que solucioni parcialment la congestió a curt termini".
Per ara, no hi ha terminis. "Volem el compromís que es pugui fer i, a partir d'aquí, hi ha un projecte a desenvolupar amb calendari, terminis i pressupost. Sabem que l'Ajuntament té els recursos que té i no volem condicionar amb temes tècnics", admet. La idea és que aquest possible nou espai també pugui ser utilitzat per les escoles pròximes, com l'Escola Creu Alta, just al carrer de davant, per a la realització de l'assignatura d'Educació Física, que també provoca durant la setmana certa congestió a Cal Balsach.