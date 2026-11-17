Inici de temporada molt complicat per al CN Sabadell. Els nedadors continuen sense trobar el camí després de vuit jornades de lliga, i menys a casa, on encara no han guanyat. Aquest cap de setmana, el rival va ser un filial del Palma Futsal que va ser superior i es va imposar per 1-5 defensant la seva condició de líder de la categoria i demostrant la diferència evident a la taula classificatòria del grup 3 de Segona B.
El conjunt balear va obrir el marcador a través de Lucas Trujilla abans de l'equador del primer temps i Álvaro Rodríguez va fer el 0-2 amb què es va arribar al descans. Fins al tram final ja no es va moure l'electrònic. Adrián López va deixar el duel pràcticament sentenciat, tot i que Ian Herrerías va poder retallar. Va ser insuficient i encara Rodrigo Gaspar i Gonzalo Suárez van arrodonir la golejada visitant al pavelló del Nord.
Continua sense arrencar el conjunt d'Arnau Casabon que, en quatre partits com a local només ha sumat un punt, davant del Ripollet. En total, en porta sis l'equip nedador que se situa cuer del grup per primer cop aquesta temporada, a quatre punts de la zona de permanència, tot i que amb un partit menys que alguns dels rivals d'aquesta zona perillosa. El pròxim cap de setmana visiten un Sant Joan Despí que havia començat molt bé, però que ara acumula cinc partits sense guanyar de forma consecutiva. Arribarà la reacció?
Cruel derrota a domicili del FS Sabadell Femení
D'altra banda, a la Segona Nacional femenina, el cap de setmana va ser igual de nefast per als interessos del FS Sabadell Femení, que va deixar escapar la victòria davant de l'AECS L'Hospitalet (5-4) en el tram final. Les arlequinades van remuntar el gol inicial de les riberenques amb un doblet de Sara Mestre i una diana més de Maria Robelló i Clàudia Jové entre l'equador del primer temps i l'inici del segon fins a posar-se per davant amb tres gols de marge (1-4).
Les locals van reaccionar i amb dos gols de Carlota Martínez (que ja havia anotat l'1-0), una diana d'Aurora Ramírez i un gol més sobre la botzina de Gisela Franch va evitar que les de Xavi Muñoz sumessin cap punt de la seva visita al Baix Llobregat. Una vegada més que tot va sortir creu en els últims instants i una setmana més també sense puntuar per a les arlequinades, que continuen a la cua de la taula amb només tres punts en nou jornades. El pròxim partit, a casa, rebran el CD Nou Túria, de la zona mitjana de la classificació.