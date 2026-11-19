Els aficionats al futbol, que no siguin socis del Centre d'Esports Sabadell, hauran de pagar fins a un 65% més per adquirir una localitat de les alliberades pels mateixos socis per al partit d'aquest dissabte a la Nova Creu Alta davant el Granada CF, respecte dels anteriors partits d'aquesta temporada jugats a l'estadi creualtenc. El club arlequinat ha decidit poar en marxa una "prova pilot" per tenir "ingressos extres" en el duel d'alta demanda de la 14a jornada de la Liga Hypermotion.
Amb més de 1.400 entrades venudes a 48 hores del partit, l'increment més pronunciat per als majors de 18 anys es registra a la Grada Lino, on l'entrada passa dels 25 als 40 euros, una pujada del 60%. Al Gol Nord, el preu augmenta de 30 a 40 euros (+33,3%), mentre que al lateral s'encareix dels 40 als 50 euros (+25%). Finalment, les localitats de tribuna passen dels 55 als 65 euros, un increment del 18,2%. Un increment percentual mitjà de les quatre zones que frega el 35%.
Els augments també afecten les entrades destinades als menors d'entre 4 i 17 anys. A la Grada Lino, la tarifa passa de 15 a 25 euros (+66,7%). Al Gol Nord, s'encareix de 20 a 25 euros (+25%), mentre que al lateral augmenta de 25 a 30 euros (+20%). A tribuna, el preu s'eleva dels 30 als 35 euros (+16,7%).
Comparant les xifres amb alguns dels partits que es juguen aquesta o en les jornades que venen de rivals del Centre d'Esports Sabadell, les localitats a Montilivi per al partit entre el Girona FC i l'Eibar d'aquest diumenge 22 de novembre es poden adquirir a partir de 20 euros als gols, entre 30 i 38 euros a les zones laterals i entre 42 i 45 euros a tribuna. Per al partit contra el Valladolid del 6 de desembre, les tarifes augmenten lleugerament, amb entrades d'entre 22 i 27 euros als gols, de 32 a 40 euros als laterals i de 45 a 50 euros a tribuna.
Per la seva part, el Cádiz va fixar preus similars per als enfrontaments disputats contra l'AD Ceuta i el Real Oviedo, i per al partit davant el Còrdova del 29 de novembre, amb entrades de 25 euros als gols, d'entre 30 i 35 euros als laterals i d'entre 35 i 50 euros a tribuna. El Real Valladolid, per exemple, va posar a la venda entrades d'entre 30 i 85 euros per al duel contra el Real Oviedo del setembre passat.
Sortint de les competicions estatals, a la Bundesliga alemanya, el Bayern de Munic, l'equip de l'actual pilota d'or Harry Kane, ofereix entrades a partir de 15 euros i el Borussia Dortmund, ofereix entrades a partir dels 35 euros. Segons les dades publicades per la Bundesliga, el preu mitjà d'una entrada amb seient durant la temporada 2025-2026 va ser de 37,14 euros.