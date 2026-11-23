Victòria d'autoritat de l'Astralpool CN Sabadell masculí a la Nova Escullera. Els d'Albert Español es van refer a la perfecció del cop de la Champions de dimecres passat per superar amb claredat el CN Barcelona (12-18) a domicili i deixar la segona posició de la Divisió d'Honor virtualment a la butxaca. Era tot just el primer partit de la segona volta de competició, però els sabadellencs agafen una distància de sis punts respecte als barcelonins.
I això que els locals es van avançar, a través de Taiyo Watanabe en superioritat, en el seu únic avantatge de tot el partit. Ràpidament, Rafa Vergara va igualar i Kosta Averka va capgirar el marcador. Sergi Cabanas va obrir la primera petita escletxa i, després que Pol Daura retallés de penal, Averka va fer el 2-4 amb què es va arribar al final del primer quart. En el segon, Cabanas va tornar a anotar i Vergara també va transformar un penal, però les dues dianes van ser contrarestades per Daura i Pol Prat. Abans del descans, no obstant això, els germans Valera van començar a trencar el marcador. Un gol de Roberto i un de Fran, respectivament, van situar el 4-8 al canvi de porteria.
A la represa, va intentar respondre el CNB a través de Watanabe, que va fer dos gols en els primers compassos. Però no va abaixar el ritme l'Astralpool. Cabanas i Jan Pérez van mantenir l'avantatge per, després, veure com Miguel de Toro, Averka i Vergara signaven un parcial de 0-3 per sentenciar l'enfrontament (6-13). L'ex del Club, Òscar Asensio, va trencar la dinàmica, però Cabanas va fer el 7-14 abans de l'últim període.
Amb el duel pràcticament decidit es va passar de l'intercanvi de gols inicial, amb dues dianes de Daura per als locals i de Vergara i Averka per als visitants, a un parcial favorable al Barcelona, que va maquillar el marcador amb un 3-0, obra de Pol Gomà, Watanabe i Abel Ramon (12-16). En l'últim minut, no obstant això, Tiago Carrió i Roberto Valera van tancar l'enfrontament fins al 12-18 definitiu.
Es confirma en el segon lloc de la lliga el Club Natació que si compleix els pronòstics en la segona volta i no es deixa punts inesperats, certificarà aquesta posició per la via ràpida. Ara mateix, els sabadellencs es troben empatats a punts també amb el líder Atlètic Barceloneta, que encara té un partit pendent precisament contra el CN Barcelona. En qualsevol cas, un nou cop d'autoritat per deixar el lloc de privilegi molt encarat malgrat ser a finals de novembre i tot just acabar de començar la segona volta. Els d'Español tornaran a competir el pròxim cap de setmana a la piscina del Real Canoe.
Victòria clara davant del Sant Andreu de Maica Garcia per tancar la primera volta
D'altra banda, a la Divisió d'Honor femenina, l'Astralpool va tancar la primera meitat de la competició amb una golejada clara a la Pere Serrat del CN Sant Andreu de Maica Garcia (5-18). De fet, era el primer retrobament entre la boia sabadellenca i el seu club de tota la vida, després de l'abrupta sortida de l'estiu passat. En el pla competitiu, el conjunt dirigit per Enric Arnella va ser molt superior. Després d'un primer quart igualat (2-3), el Club va accelerar abans del descans i va començar a decantar la balança fins al 2-7 al canvi de porteria.
A la represa, la superioritat ja va ser manifesta i l'escletxa es va anar fent més grossa fins al resultat definitiu. Isa Piralkova va ser la màxima golejadora de l'equip sabadellenc amb sis gols, mentre que Van de Kraats en va fer quatre i Irene González, tres. Amb aquest triomf, l'Astralpool tanca la primera meitat de la lliga amb deu victòries i una derrota per penals davant de l'Assolim Mataró, líder de la lliga. Demà dimarts (15 h), un nou partit per a les sabadellenques que rebran el CN Echeyde a Can Llong. Les tinerfenyes arriben amb moral després d'aconseguir l'última plaça de classificació per a la Copa de la Reina.