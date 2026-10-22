Oscar Fàbregas (Intecat): "L’eix on tot gira d’Intecat és saber transmetre la passió pel servei i pel producte”

Quan Oscar Fàbregas va posar en marxa Intecat, l’any 1998, va apostar per una marca, Apple, que acabaria assenyalant el rumb de la companyia. Gairebé tres dècades després, l’empresari ha consolidat un projecte que ha hagut d’adaptar-se a la transformació constant del sector tecnològic i als nous hàbits de consum.
Quan va posar en marxa Intecat el 1998, s’imaginava que l’empresa arribaria a tenir la dimensió actual? És clar que sempre hi ha aquell punt de somni, però sempre veus la dimensió de les altres empreses com un model a seguir encara que sembli que és lluny o realment difícil d’assolir arribar-hi.
Intecat ha construït bona part del seu negoci al voltant de l’ecosistema Apple. Com es manté la competitivitat? Realment en el seu moment va ser una aposta a cegues que vàrem fer en creure en la marca. No calen paraules per veure que Apple ha sabut fer les coses bé i per a mi un model de companyia a seguir. Aquest fet ens ha facilitat les coses encara que com a contrapartida el client té unes expectatives tan altes en el producte que tot el va al darrere com són els serveis... han d’estar a l’altura també.
Quins són els principals reptes del sector? La competència en preus, la innovació constant, els marges comercials o la fidelització dels clients? La fidelització dels clients crec que hauria de ser el principal focus en les empreses de Comerç al detall. Posar el focus d’innovació dins les botigues fent que entrar en una botiga es converteixi en una experiència. Sense deixar de banda que has de ser competitiu en el preu.
Com es pot competir amb les grans plataformes de venda en línia i, alhora, preservar el valor de les botigues físiques? Realment, aquest és el gran repte del comerç al carrer. Jo a vegades també tinc aquest dubte, però ho resumiria en 3 grans blocs: oferir els mateixos productes i serveis que ofereixen les grans plataformes; integrar la botiga online dins la botiga física, que el client pugui començar una compra a casa i finalitzar-la a la botiga i viceversa; i servei, servei i més servei, el punt diferenciador respecte als grans competidors que només s’acosten al client pel preu.
En un sector tan canviant, amb constants innovacions i nous productes, com es gestiona i el talent i la formació de la companyia? Aquest és l’eix on tot gira. Tenim un equip dedicat exclusivament en la cerca i gestió de talent on la principal tasca és ensenyar a transmetre la passió pel servei i pel producte. Pel que fa a la formació Apple ens obliga al fet que qualsevol persona que està a botiga ha de tenir un currículum formatiu i ens dona totes les eines necessàries perquè així sigui. Contínuament hi ha cursos formatius tant en línia com presencials.
Què representa ser reconegut per la Cambra de Comerç de Sabadell amb el premi al Mèrit Empresarial? Per a mi representa el reconeixement a la trajectòria empresarial, la dedicació, la presa de decisions importants encertades i no tan encertades, però sobretot a les persones que m’han acompanyat fent possible aquesta realitat, ja que sense elles hauria estat del tot impossible.