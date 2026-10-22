El comerç celebra el futur pàrquing del passeig, previst per al 2029: "Fa molta falta al Centre"

Aparcar al Centre no és fàcil, i el comerç fa temps que ho alerta. Per això, la futura construcció del pàrquing del passeig es rep amb optimisme entre gran part dels establiments de la zona, que confien que les prop de 500 places ajudin a atraure més clients i facilitin les compres. L'equipament té prevista l'obertura el 2029, després d'anys d'entrebancs. El pàrquing que, segons les previsions municipals, obrirà les seves portes el 2029, permetrà guanyar capacitat d'estacionament en una zona on els comerciants troben a faltar places per als clients i facilitarà l'accés als establiments, especialment en les campanyes de més activitat, com durant la campanya de Nadal. L'Ajuntament preveu adjudicar la concessió a Lakitania SA el gener del 2027, començar les obres a finals d'aquell any o a principis del 2028 i obrir l'aparcament el 2029. Després d'una dècada d'entrebancs, el projecte entra així en la recta final administrativa, amb l'expectativa comercial de guanyar places i facilitar l'accés al Centre.
"Serà bo per al comerç, sobretot durant les grans campanyes, com les activitats i la programació de Nadal, que atrau tanta gent al Centre", apunta Mercè Abant, de la joieria Abant. La comerciant considera que la falta d'aparcament és un inconvenient per als negocis de la zona i explica que alguns clients marxen quan se'ls acaba el temps de la zona blava. "Ens anirà molt bé. Ens permetrà fer un petit impuls al comerç, perquè ens perjudica no tenir pàrquing", assegura. També Núria Oristrell, de la botiga Kipling Reset, es mostra confiada en els efectes del projecte. "Segur que quan acabin la reforma definitiva serà positiu", afirma. L'expectativa és que les prop de 500 places del futur equipament facilitin l'arribada de visitants i contribueixin a dinamitzar l'activitat comercial del Centre. En la mateixa línia, Pozorro, des de l'Estanc Costa, defensa que disposar de més places pot afavorir els establiments: "Fa molta falta aquí l'aparcament i com més gent pugui venir, millor". La construcció permetrà connectar el pàrquing actual de la plaça del Doctor Robert amb el del passeig, que està a mig construir, i eliminar les rampes d'accés dels carrers del Sol i del Pedregar, actualment situades en zones de prioritat per a vianants.
Les obres, el principal interrogant
Malgrat les bones expectatives, alguns comerciants demanen conèixer com s'organitzaran els treballs i quines afectacions tindran sobre la mobilitat. Eduard Blasi, de la cafeteria Belles Arts, no contempla que el projecte li aporti més clients, però sí que li preocupen les molèsties durant les obres. "No preveiem que el pàrquing ens sumi clients", sosté. En canvi, alerta que els treballs poden ser complicats i allargar-se més del previst. La seva principal inquietud és saber si es tallarà el pas dels autobusos pel passeig, un punt important d'intercanvi entre línies. "Volem saber si tallaran el pas d'autobusos durant les obres, perquè això sí que serà perjudicial", assenyala. Una pregunta a la que se suma també Pozorro. "Això sí que podria ser negatiu, és un punt molt important en la mobilitat, i això també ens beneficia".
D'altra banda, també hi posa el focus en la mobilitat Romina Molins, veïna del carrer de la Salut, per on està previst que entrin els vehicles. "Ja es pot estudiar això bé, perquè el carrer de la Salut és estret per absorbir el trànsit que vol venir de la Gran Via per aparcar aquí", adverteix. La veïna tem que l'arribada de vehicles generi cues i més circulació als carrers de l'entorn. "El que ens preocupa és que tot el trànsit acabi passant per aquí. El carrer no és gaire ample i caldrà veure com s'organitzen els accessos perquè això no es converteixi en un caos", assenyala Marta Rius, veïna del carrer de la Salut.
La nova infraestructura també obre la porta a transformar l'aparcament de zona blava del Vapor Turull, conegut com a Creueta. El consistori preveu mantenir-hi algunes places, però l'objectiu final és alliberar una part de l'espai per crear una nova zona verda al Centre. Una possibilitat que permetria guanyar espai per als veïns en un entorn on predomina l'activitat comercial i el trànsit. "Seria una molt bona notícia poder guanyar una zona verda al Centre, perquè ens falta espai per passejar i seure tranquil·lament", apunta Carme Soler, veïna de la zona.
A més, l'increment de la capacitat d'estacionament podria ajudar a repartir la demanda que es concentra actualment als aparcaments als voltants del Centre i al barri de Covadonga. En moments de més afluència, quan el Vapor Turull és ple, alguns conductors busquen alternatives a l'entorn de Covadonga. "Hi ha dies que costa molt trobar lloc per aparcar i acabes donant voltes pels carrers del voltant. Si hi ha més places disponibles, ens estalviarem part d'aquest trànsit", comenta la Judit Comas, veïna del Centre. D'altra banda, també residents del barri de Covadonga creuen que poden alleugerir el trànsit que acaba descarregant sobre el seu barri: "Si hi ha més oferta al passeig, esperem deixar de ser l'aparcament del Centre", demana Jordi Prat, veí de Covadonga.