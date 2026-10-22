El pàrquing del Passeig s’adjudicarà a principis de 2027, després d’una dècada de retards

Recta final per a la construcció del futur pàrquing del Centre de Sabadell. L’Ajuntament adjudicarà previsiblement la gestió de l’equipament a Lakitania SA, l’empresa que gestiona l’aparcament del Parc Taulí, el gener del 2027. El primer concurs va quedar desert i el Govern va haver d’obrir un nou procés, negociat sense publicitat, amb diferents operadors.
L’operació posa fi a una dècada d’imprevistos i contratemps al voltant d’una caixa de formigó buida i sense ús al cor de la ciutat. El futur aparcament unirà el pàrquing actual de la plaça del Doctor Robert amb el del passeig de la plaça Major, que està a mig construir. L’equipament tindrà prop de 500 places, el doble que a Creueta. Disposarà de places per a persones amb mobilitat reduïda i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
L’entrada al pàrquing serà al carrer de la Salut, mentre que la sortida se situarà al passeig Manresa. L’operació significarà, doncs, la desaparició de les rampes dels carrers del Sol i del Pedregar, totes dues en zones de prioritat per a vianants i molt concorregudes durant grans esdeveniments de ciutat, com ara Nadal i la Festa Major. “El pas que fem és una bona notícia per a Sabadell, per als veïns, i també per al comerç i l’activitat econòmica del Centre”, defensa el tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Seguretat, Adrián Hernández.
Quant costarà construir el pàrquing?
El contracte de concessió tindrà una durada de 40 anys amb diverses obligacions de pagament per part de l'operador privat. D'una banda, les obres de connexió dels aparcaments i el seu condicionament, que costaran uns 5,3 milions d’euros. A més, el concessionari haurà d’abonar al voltant d'uns 4,5 milions d’euros al consistori, el que va costar la compra de la caixa de l’aparcament a FGC el 2019. “No volíem que costés ni un euro als sabadellencs, i així ha estat”, defensa Hernández.
En paral·lel, hi haurà un cànon anual de 200.000 euros al llarg de les quatre dècades del contracte. Durant tot aquest període, podrà amortitzar la inversió, pagar el cànon i obtenir un rendiment econòmic, que es calcula que pot superar els 90 milions d'euros –quantitat de facturació estimada per a l'empresa–.
Quin calendari hi ha a partir d’ara?
El projecte ha acumulat múltiples contratemps per qüestions administratives. L’últim ha estat el concurs públic per aconseguir la concessió, que va quedar desert. No s’hi va presentar cap empresa. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament va obrir un nou procés, en aquest cas negociat sense publicitat, i ha consultat a onze operadors de l'Estat. Lakitania SA és l’única que ha formalitzat una proposta. L’empresa està presidida per Tomás Paz Torras, fundador de la firma tèxtil sabadellenca Paz Torras i amb activitat immobiliària, hotelera i en gestió d’aparcaments.
Si es compleixen les previsions, el ple municipal –amb la majoria absoluta del PSC– adjudicarà el contracte el gener vinent. Ja a l’abril, es preveu que finalitzi el contracte amb Saba, que gestiona l’aparcament del Doctor Robert. Segons les estimacions del consistori, l’aparcament es començarà a construir a finals del 2027 o a principis del 2028, i estarà operatiu el 2029. Abans, caldrà fer una sèrie de passos.
Quin preu tindrà el pàrquing? Què passarà amb Creueta?
El Govern de Sabadell establirà les tarifes de l’aparcament un cop l’any, com passa amb la resta d’aparcaments concessionats. A tall d'exemple, el preu del pàrquing Saba del Mercat Central és de 2,95 euros l'hora. Cal tenir en compte que, el 2019, el Govern s’havia compromès a posar-hi “preu de zona blava”.
Un cop entri en funcionament, el nou aparcament permetrà reformar el pàrquing de zona blava del Vapor Turull. El consistori preveu mantenir algunes de les places existents, però l’objectiu final és generar un nou espai verd al Centre de Sabadell. En tot cas, caldrà esperar, com a mínim, fins al 2029 per veure’l.