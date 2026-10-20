Ramon Tremosa: "Fora de l’euro fa molt de fred"

"Aquest llibre és 100% en positiu".
Ramon Tremosa i Balcells resumia així l’esperit d’ (publicat en català i anglès en la mateixa edició), una obra que neix amb la voluntat de En defensa de l’euro celebrar allò que la Unió Europea ha fet bé i que, segons l’autor, sovint passa desapercebut. Després de diverses obres de caràcter més crític i negatiu, l'economista ha decidit defensar l'estabilitat econòmica que ha aportat la integració europea, advertint els riscos que pot haver-hi si es debilita.
Àlex Fenoll, Ramon Tremosa i Albert Farré
DAVID CHAO
El llibre, que consisteix en un recorregut a través de capítols breus sobre iniciatives i experiències europees a quinze països diferents, ha estat presentat aquest dimarts a la Llar del Llibre, en un acte conduït per Àlex Fenoll i Albert Farré. La idea va sorgir d’una conversa amb
Martin Schulz, expresident del Parlament Europeu, que li va fer veure que encara tenia pendent explicar els encerts del projecte comunitari. "No has explicat totes les coses bones que ha fet Europa i que no sabem. I si ho sabem no ho valorem", li va dir, segons ha relatat Tremosa.
Els riscos de tornar a la pesseta
Un dels arguments principals de l’autor és que
l’euro ha afavorit unes condicions de finançament més estables als països del sud d’Europa. Per il·lustrar-ho, ha recordat els tipus d’interès hipotecaris de dècades enrere: " Als anys noranta, el tipus d’interès d’una hipoteca era el 18%". En contrast, ha assenyalat que actualment es poden trobar hipoteques fixes a trenta anys amb tipus molt inferiors. "Això no havia passat mai al sud d’Europa. Això és un luxe, autènticament", ha afirmat.
`En defensa de l’euro` (Episteme Books)
Davant les crítiques a la moneda única, Tremosa ha plantejat què suposaria abandonar-la: "
L’alternativa és tornar a la pesseta". Segons ell, això exposaria l'economia a més inflació, a la pèrdua de valor de la moneda i a uns tipus d’interès més elevats. Per reforçar aquesta advertència, ha citat les situacions econòmiques de Turquia i l’Argentina.
També ha carregat contra les promeses econòmiques dels partidaris del Brexit: "
Els Brexiters deien que Anglaterra tindria un gran creixement. I és tot el contrari". A més, ha expressat preocupació pel finançament de moviments contraris a la Unió Europea i per les campanyes de desinformació que, a parer seu, contribueixen a afeblir el projecte comunitari.
La presentació del nou llibre de Tremosa a La Llar del Llibre
DAVID CHAO
Amb aquest llibre, vol insistir en la necessitat de valorar els beneficis de la integració europea abans de donar-los per descomptats.
"No la valorem fins que la perdem", ha conclòs, comparant l’euro amb la salut.