Ajudar a formar la propera generació de fundadors tecnològics del país

“Vam detectar que molts joves estaven desorientats sobre les possibilitats professionals que tenien un cop acabada la carrera”, explica el sabadellenc Domènec Melé. D’aquella reflexió en va néixer una convicció – facilitar que els joves amb més potencial poguessin viure una experiència professional en un entorn tecnològic de primer nivell (Silicon Valley) i, en el futur, traslladar part d’aquell aprenentatge al teixit empresarial de l’Estat–, que s’acabaria materialitzant amb The Exponential Fellowship; una associació sense ànim de lucre que ajuda joves amb talent d’arreu d’Espanya a incorporar-se a empreses tecnològiques a Silicon Valley (Estats Units).
Dos anys després de posar en marxa el projecte, l’entitat ja ha facilitat el salt d’una vintena de professionals a Silicon Valley. Per a Melé, però, l’èxit de la iniciativa no es mesura únicament pel nombre de joves que proven sort al continent americà. Segons explica, dos dels participants ja han impulsat projectes empresarials que han aconseguit captar capital nord-americà. Tot i continuar als Estats Units, aquestes empreses també han començat a contractar professionals a Espanya. “És la prova que aquí hi ha molt talent”, assegura.
Malgrat que aquesta és una de les aspiracions del projecte, Melé defensa que el retorn del talent no s’ha de forçar. “No volem posar pals a les rodes a ningú”, resumeix. En aquest sentit, insisteix en la importància de preservar la independència de l’associació i el seu caràcter no lucratiu. “Estem molt obsessionats a mantenir aquesta essència”, assegura. La voluntat és que el creixement del projecte continuï responent a un únic propòsit: generar oportunitats per als joves professionals.
Amb el temps, avui la companyia cofundada pel sabadellenc també té ofereix el programa Launchpad, una iniciativa orientada a ajudar joves a iniciar la seva trajectòria professional en empreses emergents d’Espanya, i Community, una comunitat que ja supera el centenar de persones, formada per enginyers, investigadors, dissenyadors i fundadors, majoritàriament menors de 30 anys. Recentment, el setembre passat, l’associació va organitzar HackSpain, un Hackathon de 250 joves a Madrid per desenvolupar projectes tecnològics i posar a prova les seves habilitats, així com xerrades amb el fundador de Indexa Capital, François Derbaix, i Miguel Carranza, confundador de RevenueCat.