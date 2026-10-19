Educació demana flexibilitat a les escoles en les entrades i sortides per la pluja

Els serveis territorials del Departament d’Educació han demanat als centres educatius que flexibilitzin les entrades i sortides davant l’episodi de pluges d’aquest dilluns, i dels pròxims dies. La indicació busca facilitar la conciliació i evitar desplaçaments innecessaris en els moments de precipitació més intensa, especialment a l’hora de recollir els infants. Segons ha informat la conselleria, si una família no pot anar a buscar un infant perquè plou molt, aquest podrà continuar al centre. També es buscarà una solució perquè pugui dinar si es dona el cas que no ho tenia previst.
El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assegurat aquest dilluns al matí que, de moment, no es planteja el tancament de les escoles, ja que la previsió actual no indica una situació de "risc excepcional". En declaracions a El matí de Catalunya Ràdio, ha remarcat que els centres educatius són espais segurs, tot i que hi pot haver casos concrets que requereixin una atenció especial. "No quedarà un nen desatès perquè en aquell moment una família no pugui anar a recollir-lo", ha afirmat Delgado, que ha insistit en la importància d’extremar les precaucions.
Esperar l’actualització de la previsió
Protecció Civil manté la coordinació amb Educació i està pendent de l’evolució meteorològica. Delgado ha explicat que caldrà esperar l’actualització de les previsions prevista per al migdia per comprovar si canvia l’escenari. Segons ha indicat, la situació actual és de menys risc que la que es va produir fa quinze dies.
Aquest dilluns a la tarda, es preveu que plogui amb certa intensitat i es calcula que els pluviòmetres registraran gairebé 30 litres per metre quadrat fins a la mitjanit, segons marca el Servei Meteorològic de Catalunya a Sabadell.