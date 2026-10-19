Dilluns de pluja i canvi de temps a Sabadell: consulta la previsió municipal

Nou canvi de temps a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que a partir d'aquest dimarts al matí la tendència dels darrers dies canviarà i desapareixeran les precipitacions i la inestabilitat. Aquest dilluns a la tarda, es preveu que plogui amb certa intensitat i es calcula que els pluviòmetres registraran gairebé 30 litres per metre quadrat fins a la mitjanit. El Meteocat ha emès un avís de perill 4 sobre 6 fins a les 14 h d'aquest dimarts. Principalment, les zones més afectades seran les del litoral, el prelitoral i la Catalunya Central, amb una quinzena de comarques en alerta taronja. Els serveis territorials del Departament d’Educació han demanat als centres educatius que flexibilitzin les entrades i sortides davant l’episodi de pluges d’aquest dilluns.
De cara als pròxims dies, es preveu que aquest dimarts plogui a Sabadell durant la nit, encara que a partir de les 9 h pararia, segons la predicció municipal. De fet, al voltant del migdia s'espera que vagin desapareixent les denses nuvolades a la ciutat i, fins i tot, aparegui el sol. Les temperatures es mouran en un marge poc ampli, amb màximes de 20 ºC i mínimes de 16 ºC.
Respecte als pròxims dies, s'espera un panorama similar al de dimarts, encara que amb temperatures notablement inferiors. A partir d'aquest dimecres, es preveu que el sol i els núvols s'alternin el protagonisme, amb màximes de 20 ºC i mínimes que arribaran als 10 ºC. Segons la predicció generada a partir dels models estadístics del Meteocat, aquesta dinàmica s'estendrà fins diumenge. Dilluns i dimarts vinent, s'espera que arribin els dies assolellats.