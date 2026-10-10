Jaume Moncunill (Bon Preu): “Necessitem administracions més àgils i compromeses amb el desenvolupament econòmic”

Bon Preu culmina la construcció del tercer establiment a Sabadell, el més gran en superfície, a la Rambla Ibèria. L’empresa presidida per Joan Font hi ha invertit divuit milions d’euros i donarà feina a unes vuitanta persones, seixanta de les quals sabadellenques. En parlem amb el Cap del territori centre de la companyia, Jaume Moncunill.
Fa deu anys, Bon Preu no tenia cap Esclat a Sabadell. Que té la ciutat que encaixa tan bé amb el vostre model, per posar en marxa el tercer establiment? Sabadell és una de les cinc ciutats més grans de Catalunya, on el nostre model comercial encaixa perfectament amb les necessitats que tenen els sabadellencs i les sabadellenques. Actualment, només tenim dues botigues per a 220.000 habitants, per això properament n’obrirem una tercera. Hi ha ciutats de 70.000 habitants amb cinc botigues. Per tant, aquí encara tenim terreny per créixer, i no descartem obrir un quart o un cinquè establiment. Cal tenir en compte que també tenim el servei online d’entrega a domicili, que a Sabade. Un 30% dels sabadellencs ens compra de manera recurrent, per tant, vol dir que encara tenim marge per seguir creixent a la ciutat.
Per què a la Rambla Ibèria, a pocs metres de l’Esclat del carrer Margenat? Costa trobar emplaçaments d’aquestes dimensions, no només a Sabadell, sinó a tot Catalunya, especialment en grans poblacions. I aquest és el nostre primer hàndicap, a l’hora d’obrir un nou establiment, l’espai. Per tant, quan un ajuntament o un particular t’ofereix un espai com aquest, i està situat en una de les principals vies d’entrada i sortida d’una ciutat, és una oportunitat important. Quan fas l’estudi de mercat i veus quina densitat de gent hi ha en tot aquest barri i els 40.000 cotxes que entren i surten cada dia de la ciutat, els càlculs i els estudis diuen que molt possiblement serà una gran botiga a Sabadell. L’aposta que fem ha sigut molt important, amb una inversió de 18 milions d’euros, per aquest supermercat.
El projecte inicial de Rambla Ibèria contemplava la possibilitat d’instal·lar-hi una gasolinera. És cert que en algun moment es va contemplar el tema de la benzinera, però per fer-ho han de convergir diversos factors: l’espai, l’Ajuntament, els permisos… No només depèn de nosaltres, sinó que hi ha molts agents que hi tenen coses a dir. El nostre negoci principal és el supermercat i és on tenim tots els esforços posats, en tenir una bona arrencada d’aquesta botiga.
Inversió de 18 milions d’euros i vuitanta llocs de treball. Atrau, als joves, venir a treballar a Bon Preu? El mercat laboral està molt complicat. Porto 25 anys a la companyia i diria que és el moment més complicat que he vist. Hi ha molta oferta laboral i aquest és un factor que no ajuda. La prioritat de molta gent, per generació i per l’efecte de la Covid, és passar-s’ho bé. Les noves generacions han tingut cobertes les necessitats bàsiques des que van néixer. Com a societat, no hem sabut transmetre uns valors que sí que em sembla que la meva generació va rebre: rigor, esforç i entendre que la feina és un valor. No es pot generalitzar, però hi ha una baixa implicació a les empreses. I això es veu en l’absentisme i en la productivitat. No parlo només de Bon Preu, sinó com a país.
Una de les preocupacions del teixit empresarial és la manca de professionals dels oficis. Efectivament. El nostre model comercial es basa en la professionalitat, el coneixement del producte, l’aposta pel producte fresc i de qualitat, per tant, requereix tenir professionals altament preparats i costa trobar-los perquè no hi ha formacions en aquests oficis. Per això, i davant la dificultat de trobar professionals al mercat, ja fa anys vam posar en marxa les nostres pròpies Escoles de Comerç, que avui ja en són quatre.
Ara, Sabadell. I abans d’acabar l’any a Castellar del Vallès. Quin és el pla d’expansió de la companyia en els pròxims anys? Sí, obrirem una botiga molt gran a Castellar del Vallès durant el mes de novembre, a l’entrada del poble i en una zona de pas. Abans d’acabar l’any també obrirem a Cerdanyola, on ja disposem d’una botiga que ens funciona molt bé, i durant el primer trimestre del 2027 obrirem un establiment a Sentmenat. Aquesta expansió demostra la nostra voluntat de seguir creixent a tota l’àrea metropolitana i, en concret, als Vallesos, on per població i per renda per càpita el nostre model comercial és molt ben acollit. Tenim més projectes avançats, però encara s’han de materialitzar.
Quins són els terminis que té Bon Preu, de mitjana, des de la compra del solar fins a l’obertura de l’establiment? Pot variar significativament en funció del tipus d’establiment i de les dificultats administratives que ens puguem anar trobant. Generalment, tardem menys de dos anys, però hi ha casos que s’allarguen molt. Creiem que necessitem administracions més àgils i compromeses amb el desenvolupament econòmic.