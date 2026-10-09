ARA A PORTADA

El nou Esclat de la Rambla Ibèria: 18 milions d'euros d'inversió i vuitanta llocs de treball

Diners

El nou establiment, que obrirà dimecres 14 d'octubre, es convertirà en el tercer hipermercat Esclat de la ciutat i serà el més gran dels que la companyia té actualment a Sabadell

  • Les noves instal·lacions, dimecres passat -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 18:53
Actualitzat el 09 d’octubre de 2026 a les 19:04

El nou Esclat de la rambla d'Ibèria de Sabadell obrirà les portes aquest dimecres, 14 d’octubre, culminant un projecte que ha suposat una inversió de 18 milions d’euros per part de Bon Preu. El nou establiment es convertirà en el tercer hipermercat Esclat de la ciutat i serà el més gran dels que la companyia té actualment a Sabadell.

El supermercat disposarà d’uns 2.500 metres quadrats de superfície comercial, i aparcament amb 250 places, que inclourà punts de càrrega per a vehicles elèctrics, i també comptarà amb un punt de recollida de la compra en línia. La companyia ofereix, a més, servei de compra per internet amb entrega a domicili a Sabadell.

Pel que fa a l’oferta, el nou Esclat aposta especialment per les seccions de producte fresc. Hi haurà carnisseria amb carn madurada, peixateria amb forn de cocció de peix i marisc i servei d’encàrrecs per WhatsApp, així com un corner de sushi elaborat al moment.

La secció de frescos és molt important i volem mantenir i potenciar els taulells de xarcuteria i formatgeria. “Intentem que el producte sigui sempre del territori i de quilòmetre zero. La gent ens reconeix amb producte fresc de moltíssima qualitat i una relació qualitat-preu molt ajustada”, defensa Moncunill.

La fruiteria incorporarà l’Espai Fruits, amb propostes preparades a partir de fruita de temporada, com ara liquats, fruita tallada i sucs. També hi haurà xarcuteria i formatgeria de lliure servei. L’establiment completarà l’oferta amb fleca, pollastres rostits, taulell de pizzes i l’Espai Bon profit, dedicat als plats preparats per emportar i consumir. A aquestes seccions s’hi sumen el celler, el basar, la parafarmàcia assistida, l’Espai Mascotes i un espai tèxtil amb roba per a adults i infants.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades