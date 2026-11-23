Els veïns del ‘bloc de Gràcia’, al carrer de Sant Ferran, podrien rebre la confirmació sobre la renovació dels seus lloguers abans que acabi l’any. El tinent d’alcaldessa Eloi Cortés ha apuntat durant el debat de la moció en defensa d’aquest bloc presentada per ERC, Crida i Sabadell en Comú Podem que la Generalitat està acabant de tancar el document de renovació del conveni entre la Sareb i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) que expira aquest desembre. Cortés ha detallat que les converses entre l’Ajuntament i l’AHC sobre aquest tema són constants i “ens consta que estan treballant en els serrells del nou conveni. Abans que acabi l’any hem de tenir alguna bona notícia, esperem que arribi al més aviat possible”. La moció s'ha aprovat amb els vots de tots els grups (PSC, ERC, Crida, Sabadell en Comú Podem) i els tres regidors no adscrits. El PP s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra.
La moció l'ha introduït la PAHC, a través de la portaveu Marina Sureda. L’entitat reclama el suport de l’Ajuntament perquè les 40 famílies que viuen al bloc puguin renovar el seu contracte de lloguer social, que es regularitzi la situació dels set domicilis que no en tenen i garantir que les famílies que ja hi viuen puguin continuar fent-ho. “El que passa al bloc no és un problema aïllat ni purament administratiu. Té a veure amb la situació de l’habitatge a Sabadell, les condicions de vida de la classe treballadora i el paper que estan jugant les institucions davant d’una crisi que cada vegada ens afecta més”, ha manifestat Sureda.
Entre els grups proposants de la moció, la portaveu d’ERC, Sílvia Renom, ha remarcat que “darrere d’aquest conveni hi ha famílies, projectes de vida i el dret a tenir una llar. I aquest dret ha d’estar per sobre de qualsevol desacord institucional”. Renom també ha posat en valor la trajectòria de la PAH a Sabadell perquè “durant anys, ha demostrat que l’organització i la mobilització social poden aconseguir avenços reals en el dret a l’habitatge”.
Per part de la Crida, la regidora Sandra Alcaide ha subratllat que “els drets no poden dependre de la situació administrativa de cadascú” i insta les administracions a “garantir els mateixos drets per totes les famílies que hi viuen”.
Des de Sabadell en Comú Podem, el seu portaveu, Joan Mena, ha lamentat que el de l’habitatge “és un dret que avui les administraicons públiques no estan garantint pel conjunt de la ciutadania”, ha recordat que està pendent el Pla Local d’Habitatge i que “no només tenim un parc públic d’habitatge insuficient sinó que el que tenim no és assequible per la majoria d’economies d’aquesta ciutat”. Alhora, insta l’Ajuntament a negociar per aquest bloc amb la Generalitat i la Sareb, que el va cedir a l’AHC el 2015 i el 2018 l’organisme català va signar els contractes vigents de lloguer social.