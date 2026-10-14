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Indra inverteix 10 milions en Qilimanjaro per accelerar l'aplicació quàntica en IA i robòtica

Diners

L'empresa catalana de computació quàntica completa un primer tancament de gairebé 20 milions

Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 11:00
Actualitzat el 14 d’octubre de 2026 a les 11:01

Indra Group, a través d'IndraMind, ha invertit 10 milions d'euros en Qilimanjaro Quantum Tech, companyia catalana especialitzada en computació quàntica, "amb l'objectiu de reforçar el seu posicionament  en aquesta tecnologia emergent i d'alt potencial" per al desenvolupament de solucions avançades en intel·ligència artificial (IA), defensa i seguretat, informen ambdues empreses en un comunicat aquest dimecres. 

Qilimanjaro, creada el 2019, és "l'única empresa espanyola de computació quàntica full-stack": desenvolupa els seus propis xips quàntics, el programari i els algoritmes i integra els components necessaris per construir i operar ordinadors quàntics complets. 

El seu principal diferencial tecnològic és la computació quàntica multimodal (digital i analògica) basada en cúbits superconductors de fluxonium. 

"La rellevància estratègica de la seva capacitat tecnològica resideix en el seu gran potencial per abordar problemes complexos en àmbits com l'optimització, la simulació i la intel·ligència artificial, per als que les tecnologies actuals no ofereixen solucions eficients", afirmen els responsables de l'operació. 

Sobre aquesta base, IndraMind incrementarà les seves capacitats en àmbits com la intel·ligència artificial física, la robòtica i la simulació de sistemes complexos, incloent-hi fenòmens vinculats amb l'energia, els materials, l'electromagnetisme o el comportament dels sistemes autònoms. 

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