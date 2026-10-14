ARA A PORTADA
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Badia del Vallès El 'dia D' ja ha arribat a Badia: "És l'obra de retirada d'amiant més gran mai feta a Europa" Marc Béjar Permanyer
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Sabadell La Corporació Sanitària Parc Taulí celebra els 40 anys: "Ens queden moltes persones per cuidar" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Veïns del Torrent denuncien l’excés de trànsit derivat de les obres de ronda de Collsalarca: "Sembla una autopista" Marta Ordóñez
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Sabadell El restaurant Remena obre a Sabadell a l'antic 9 de la Borriana: "Aquí hi ha molt xup-xup" Marta Ordóñez
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Esports Perdre's per trobar-se, literalment: la passió del campió d'Espanya Roc Bausà Sílvia Fernández Sequero
Indra inverteix 10 milions en Qilimanjaro per accelerar l'aplicació quàntica en IA i robòtica
Diners
L'empresa catalana de computació quàntica completa un primer tancament de gairebé 20 milions