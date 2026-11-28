Sabadell ha celebrat aquest dissabte al matí la
Festa del Voluntariat a la Vela de l’Estruch, una jornada dedicada a reconèixer la tasca de les persones voluntàries i de les entitats que treballen per millorar la vida de la ciutadania. L’acte, organitzat per l’Ajuntament, s’ha emmarcat en la commemoració del Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra el 5 de desembre.
La
regidora de Participació, Sònia Sada, ha estat l’encarregada d’obrir la jornada amb unes paraules d’agraïment. "Avui, aquesta jornada és vostra", ha afirmat, tot destacant que el voluntariat va molt més enllà de dedicar temps als altres: " És comprometre’s amb les persones i construir, entre tots, la ciutat que volem". Sada també ha remarcat el paper del teixit associatiu de Sabadell i ha assegurat que l’Ajuntament es compromet a cuidar, facilitar i fer possible l’acció voluntària.
La regidora de Participació, Sònia Sada
VÍCTOR CASTILLO
Després de la intervenció institucional, tres voluntaris han llegit el manifest de la jornada per compartir les seves experiències i reivindicar diferents maneres d’implicar-se en la comunitat.
La veu dels voluntaris
Josep Julià, voluntari d’ Amics de la Gent Gran, ha explicat que la seva tasca se centra en l’organització de trobades, activitats i rutes de transport per acompanyar les persones grans. "Hi ha moltes maneres de fer voluntariat. Tot és diferent, tot és valuós", ha reivindicat. També ha comparat aquesta feina amb les peces d’un rellotge: " Hi ha peces que es veuen molt, però a dins hi ha un engranatge de peces més petites que giren de manera discreta, callada i constant".
Josep Julià, voluntari d’Amics de la Gent Gran
VÍCTOR CASTILLO
Per la seva banda,
Leonor Maqueda, voluntària d’ El Far, ha destacat la importància de la col·laboració entre entitats. Ha explicat experiències de treball conjunt amb altres associacions de Sabadell en iniciatives com tallers de costura i activitats de marxa nòrdica inclusiva. " Una sola entitat pot fer molt, però quan fem pinya, quan sumem, som capaços d’arribar allà on sols mai hauríem arribat", ha assenyalat.
Leonor Maqueda, voluntària d’El Far
VÍCTOR CASTILLO
La tercera intervenció ha anat a càrrec de
Maria Sanz, voluntària de Càritas, que ha parlat del seu compromís amb els infants a través de classes de reforç escolar i de l’espai familiar de l’entitat. " El gran repte del futur és aconseguir que la nostra comunitat sigui, de veritat, un lloc on tothom compti", ha afirmat. També ha comparat el voluntariat amb un espectacle, "on cada persona té un paper imprescindible perquè tot funcioni".
Maria Sanz, voluntària de Càritas
VÍCTOR CASTILLO
Un cop finalitzada la lectura del manifest, la jornada ha continuat amb l’espectacle
, a càrrec de la companyia Mailyn no pot venir CIPO 4651. Aquest projecte comunitari d’arts escèniques reivindica el talent de les persones amb discapacitat intel·lectual a través d’una proposta que combina teatre, circ i dansa.
`Mailyn no pot venir`, a càrrec de la companyia CIPO 4651
VÍCTOR CASTILLO
`Mailyn no pot venir`, a càrrec de la companyia CIPO 4651
VÍCTOR CASTILLO
`Mailyn no pot venir`, a càrrec de la companyia CIPO 4651
VÍCTOR CASTILLO
La celebració ha continuat amb un espai de trobada entre voluntaris, voluntàries i entitats, amb un aperitiu i una activitat compartida per fomentar les relacions i fer xarxa entre el teixit associatiu de la ciutat.