Quan el sabadellenc Jan Pol Pastor López era un adolescent que recorria els carrers de Sabadell amb un patinet dels que diríem de tota la vida, en què s’havia de fer cames, poc imaginava que acabaria trobant la seva feina i passió en un negoci propi de venda i reparació de patinets elèctrics. És el producte que predomina ara en aquest sector, però a la seva botiga EcoEnergic (ronda de Ponent, 47), hi combina aquesta part amb la dels patinets de l’estil que tenia quan era adolescent, els de “fer trucs i salts”.
Anys enrere aquesta botiga estava a l’Eix Macià, enfocada a les bicicletes urbanes elèctriques i, posteriorment, va incorporar els patinets de salts. La coneixia com a client fins que el 2018 hi va tornar a fer pràctiques de mecànica, per completar la seva formació del grau superior d’automoció i, el 2022, se li va presentar l’oportunitat de quedar-se el negoci. “I fins aquí un no parar de reparar patinets”, sintetitza ara, ja consolidat a la ronda de Ponent com a punt de referència per a la venda i reparació de patinets elèctrics i, també, de salts. Una de les inquietuds que té el sabadellenc és poder treballar per democratitzar l’accés a aquests vehicles de mobilitat personal, contribuir al compliment de la normativa perquè puguin conviure amb la resta de la societat i propiciar que es puguin reparar i reciclar per allargar-ne la vida útil. “Apostem per la mobilitat urbana i sostenible i que si es trenquen es puguin arreglar”, subratlla el Jan Pol.
Per això, detalla que “filtrem molt les marques amb les que treballem” perquè no totes, diu, faciliten la reparació. Creu que el patinet elèctric “tindrà molt futur sempre que es legisli i reguli d’una manera correcta. Econòmic de comprar, de mantenir i fàcilment reparable”, resumeix. Sobre la nova normativa, explica que ha suposat un “cop fort” per al negoci, perquè “hem passat de tenir una llibertat molt gran amb potser massa poques normes a pagar justos per pecadors i ara tot va agafat al mil·límetre”. “Obligatorietat del casc, assegurança i matriculacions crec que és el camí que s’havia d’agafar”, afegeix.
A part de la venda, des de la botiga també empenyen un equip de patinets tipus scooter, que són els pensats per fer trucs i salts. Per exemple, gaudeixen de l’skatepark del parc de Catalunya i altres espais on poder practicar i demostrar les seves habilitats.