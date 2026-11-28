El jove pilot Pepe Martí ja es prepara per a la segona temporada a la Fórmula E. Després d’una temporada de debut en què va aconseguir dos podis, Martí afronta el segon curs al volant de Cupra Kiro amb ambicions renovades. “Òbviament, guanyar una cursa és una cosa que tinc a la llista de pendents”, ha assegurat en declaracions al mitjà digital Motorsport.com, durant els entrenaments de pretemporada al circuit del Jarama. Tot i això, Martí aposta per la prudència i considera que el primer pas és aconseguir que l’equip disposi d’un monoplaça competitiu per lluitar regularment per les primeres posicions.
La primera temporada del sabadellenc en el campionat elèctric va superar les expectatives inicials. Martí va sumar 66 punts i va acabar tretzè a la classificació general, convertint-se en el millor debutant de la competició. El primer gran resultat va arribar als carrers de Mònaco, on va aconseguir una tercera posició que el va convertir en el primer pilot espanyol a pujar al podi de la Fórmula E. Posteriorment, a Sanya, va millorar el registre amb una segona plaça.
En aquesta segona temporada, Martí deixarà enrere la condició de rookie, ara amb l’arribada del britànic Jake Hughes a l’equip, provocant que agafi més protagonisme en el desenvolupament del vehicle. Hughes, d’onze anys més que Martí, torna a la competició després d’una temporada sense volant titular i aporta una experiència de 47 curses, quatre pole positions i dos podis. El britànic ocuparà el lloc de Dan Ticktum.
En declaracions al diari AS, el sabadellenc reconeix que se sent preparat per assumir aquest nou paper, i que malgrat la seva joventut, confia que l’experiència acumulada durant el primer any li permeti guanyar regularitat i acostar-se, encara més, a les victòries.
Una de les novetats que hi haurà en el nou campionat, que inicialment estava programat per al 18 de desembre a Jiddah, però que s’ha ajornat fins al 16 de gener, amb una primera cursa a Ciutat de Mèxic, serà l’estrena dels Gen4, una generació de monoplaces elèctrics més potents. Martí s’ha mostrat entusiasmat amb les primeres sensacions al volant, tot i admetre que encara queda feina per entendre i ajustar el comportament del vehicle. El sabadellenc també ha destacat que la complexitat dels nous sistemes obligarà els equips a treballar intensament per trobar la configuració òptima.
Malgrat les expectatives, Martí evita marcar-se objectius excessivament ambiciosos abans de conèixer el rendiment real del seu equip respecte als rivals. El pilot, que va acabar tretzè del Mundial en la seva primera temporada, considera que la regularitat serà un dels aspectes fonamentals per continuar progressant.