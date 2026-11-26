Amb pas ferm cap als quarts de final va l'Astralpool CN Sabadell femení. Les d'Enric Arnella podrien deixar la classificació molt encarada aquest dissabte, a partir de les 12:45 h, en la visita de la SIS Roma a Can Llong. El conjunt sabadellenc ha guanyat en les dues jornades que ha disputat fins a la data de la fase de grups de la Champions i, ara, tanca la primera volta amb l'objectiu d'obrir ja una escletxa de sis punts amb el tercer classificat i fer bons els pronòstics que situaven la lluita pel primer lloc en una cosa de dos.
Precisament en aquesta cursa per un encreuament més favorable als quarts de final va agafar avantatge l'Astralpool en l'anterior jornada de la competició continental. Les sabadellenques van donar un autèntic cop d'autoritat en la seva visita a Budapest, imposant-se al Ferencvaros per 8-13 i agafant un avantatge de cinc gols en l'average particular que pot ser definitiu. No cal fer volar coloms abans d'hora. Les d'Arnella es van estrenar a la Champions amb una golejada a casa davant del Rapallo Pallanuoto (20-7) i, després d'aquest triomf a Hongria, reben ara una SIS Roma que suma tres punts.
El conjunt italià arriba al duel precisament després de guanyar les seves compatriotes en l'última jornada per 11-15, mentre que en l'estrena van caure a casa contra el Ferencvaros per un contundent 8-18. A la competició domèstica, els està costant especialment enguany i ja han perdut tres partits en aquest inici, molt recentment van caure davant del vigent campió, l'Orizzonte de Catània, també a la piscina del Trieste i contra el Rapallo. De fet, ocupen la quarta posició, molt per sota de les seves prestacions en els últims temps, en què van ser primeres en lliga regular la temporada passada i subcampiones d'Itàlia dues vegades de forma consecutiva.
En qualsevol cas, l'Astralpool tornarà a ser molt favorit per endur-se els punts i continuar fent de Can Llong un autèntic fortí. Les sabadellenques ja van tenir en l'últim partit el reforç de la internacional americana, Jordan Raney. Tot plegat en un sistema cada vegada més solvent i aclimatat al que demana Arnella. Els resultats són evidents. Les sabadellenques arribaran amb confiança després de tancar el 2026 a la Divisió d'Honor femenina amb un nou triomf. El Club va disputar dimarts passat el primer partit de la segona volta de la competició amb un còmode triomf davant de l'Echeyde (19-8).
Les locals van manar des de l'inici i, al descans, ja havien decidit el duel amb un resultat d'11-3 al canvi de porteria. La segona meitat només va acabar de confirmar la superioritat sabadellenca i els punts per a les de Can Llong. Fins i tot va poder descansar una de les figures clau de l'equip, Paula Crespí. Isa Piralkova destacar especialment amb sis gols, mentre que Ryann Neushul en va fer quatre.
D'aquesta manera, ja es pot centrar en la Champions el Club Natació, que arriba a l'aturada de la competició en la segona posició de la lliga amb només una derrota per penals davant de l'Assolim Mataró, que lidera la taula. Per darrere, l'Atlètic Barceloneta i el Terrassa se situen a set punts. La Divisió d'Honor ja no tornarà fins a la segona setmana de gener, precisament amb la visita del CNAB a Can Llong. Abans, però, cal arribar a l'equador dels grups de la Champions amb bones sensacions. Dissabte, un altre duel clau per començar a encarar la classificació.