El futbol continua creixent a Sabadell i al conjunt del territori català. La delegació sabadellenca de la Federació Catalana de Futbol (FCF) compta actualment amb 12.555 llicències federatives, repartides entre 51 clubs i 820 equips. Les xifres posen de manifest el pes de les entitats locals en la promoció de l'esport i, especialment, en la formació de futbolistes des de les categories de base.
L'evolució de les darreres temporades també evidencia el creixement de la pràctica femenina. Entre les temporades 2021-2022 i 2025-2026, la delegació ha incrementat en 6.543 les llicències masculines i en 592 les femenines. Aquest darrer augment representa un 71,3% més de futbolistes femenines, una dada que reflecteix l'expansió del futbol femení a la zona i la consolidació de noves oportunitats per a les jugadores.
Aquest dinamisme local s'emmarca en el creixement del futbol català, que suma 205.783 llicències federatives, 1.323 clubs i 13.233 equips distribuïts entre les 14 delegacions territorials de la Federació Catalana de Futbol. El volum de participants evidencia l'arrelament d'aquest esport i el paper de les entitats en la seva promoció arreu del país.
En paral·lel, la Federació Catalana de Futbol ha impulsat diverses reformes en les competicions amb l'objectiu d'adaptar-les a les diferents etapes formatives i millorar-ne l'estructura. Entre les mesures hi ha la reorganització de les categories de futbol base, des de Benjamí S9 fins a Cadet S16, la incorporació de play-offs en competicions amateurs i de base, i la reestructuració del futbol femení amb noves categories.
La Federació atribueix part d'aquesta evolució a les mesures impulsades durant el mandat del sabadellenc Joan Soteras i la seva Junta Directiva, orientades a modernitzar les competicions i ampliar les possibilitats de participació dels clubs i futbolistes.
A Sabadell i al Vallès Occidental, la delegació territorial, encapçalada pel delegat Albert Montull, treballa conjuntament amb la direcció de l'FCF per "donar suport als clubs, reforçar el futbol formatiu i afavorir el desenvolupament de les competicions". Les entitats del territori continuen sent "una peça clau per sostenir el creixement de l'esport i ampliar-ne la pràctica a les noves generacions".