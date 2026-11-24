Notícia de les importants i esperades al Centre d'Esports. Amb un curiós i original vídeo d'entrevista, el club ha anunciat la renovació fins al 2029 de Quadri Liameed. El migcampista ha compartit algunes frases amb el president Pau Morilla-Giner en el curt audiovisual, fent broma sobre el fet que Liameed no concedeix cap entrevista ni ha sortit mai en roda de premsa per la seva timidesa. En qualsevol cas, ara, en una de les primeres aparicions públiques davant de la càmera, el Sabadell ha anunciat la seva continuïtat per dues temporades més.
Quadri va arribar al conjunt arlequinat fa poc més d'un any, després de l'ascens a Primera Federació, procedent del Lleida, on havia fet grans actuacions a Segona Federació. La temporada passada es va guanyar la titularitat des del primer dia com a parella al mig del camp d'Albert 'Urri' i va ser un dels puntals als esquemes de Ferran Costa. Aquest nivell el va consolidar entre els grans migcampistes de la categoria, fins a guanyar-se, juntament amb els seus companys, l'ascens al futbol professional. Fins i tot va fer un dels gols en el duel definitiu davant del Zamora a la Nova Creu Alta.
Enguany, ha demostrat que també té nivell sobrat per a la Segona Divisió, on ha disputat fins a la data tretze enfrontaments i ha repartit tres assistències. El nigerià s'ha perdut els tres últims partits pel cop al cap que va rebre fa unes setmanes en el duel contra l'Albacete, però l'evolució és bona. S'assegura el Centre d'Esports una de les seves peces més preuades en el mercat i blinda un futbolista que, amb 24 anys, tindrà també molt bon mercat després de les seves actuacions aquesta temporada. Com a arlequinat, Quadri suma 59 partits, amb dos gols i tres assistències. Una història que tot just acaba de començar.