El ple municipal no va aprovar la moció de la Crida per Sabadell. El grup municipal proposava la construcció d'un nou equipament esportiu "de mínims" a la zona del pàrquing de zona blava de davant de l'estació de la Creu Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat, al carrer de Pi i Margall. "A Sabadell hi ha desenes de parcel·les sense ús o amb un ús diferent del previst. L’esport és un dels principals motors socials de la ciutat, però té un sostre de vidre en els equipaments. Seria una mesura a curt termini per solucionar un problema que no permet als clubs créixer i, en molts casos, consolidar-se", presentava Oriol Rifer, portaveu de la Crida.
"Sabadell gaudeix de nombroses instal·lacions esportives. Aquest govern ha fet inversions i millors en els equipaments existents i també ha construït un nou pavelló, en la zona que estava més allunyada dels altres. La xarxa d'equipaments és extensa i molt superior a altres poblacions similars. Ara, la prioritat és renovar i millorar el que ja tenim", defensava la regidora d'esports, Montse González. En aquest cas, la clara proximitat amb el pavelló de Cal Balsach i la manca de zones alternatives d'aparcament va minvar especialment el suport a la construcció del nou espai. "Acabem d'invertir un milió d'euros en el pavelló i, ara, potser toca millorar equipaments d'altres zones", afegia.
En aquesta línia, la regidora del Partit Popular, Cuca Santos sostenia que "no es pot voler solucionar un problema si això en provoca un altre", referent a l'aparcament, i posava com a exemple el districte 7, en què només hi ha el camp de futbol municipal de Torre-romeu i cap altra instal·lació esportiva més com a possible pròxima zona de construcció. Una postura similar a la de VOX: "hi ha barris infradotats, no és adient fer-ho a la Creu Alta". En canvi, Esquerra Republicana, es va mostrar favorable a "com a mínim estudiar la possibilitat".
Amb això, la moció no va tirar endavant després del vot negatiu del govern del PSC i de Vox, les abstencions del PP i els regidors no adscrits Lluís Matas i Katia Botta, i el vot favorable del regidor no adscrit Gabriel Fernàndez, Sabadell En Comú Podem, Esquerra Republicana i la Crida.