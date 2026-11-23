Vuitena jornada i vuitena victòria de la temporada a Primera Nacional per al CNS Vòlei. Les nedadores van saber patir i remuntar davant del Voleibol Sant Just per a imposar per 3-2, en el 'tie-break' (25–18, 18–25, 21–25, 25–20 i 15–11) del duel directe en la zona alta del grup B de la categoria. Un partit d'altura en què els punts es van quedar a casa després d'un enfrontament molt igualat i treballat.
L'equip dirigit per Aitor Piñol va començar guanyant, després d'un gran primer set en què van aconseguir guanyar per 25-18. No obstant això, les visitants van reaccionar i van aconseguir capgirar el marcador, primer amb un triomf per 18-25 i, en el tercer set, imposant-se també per 21-25. Sense marge d'error, les sabadellenques van respondre en el quart parcial (25-20) i van forçar el cinquè i definitiu set.
Al 'tie-break', les nedadores es van fer fortes i van aconseguir sumar el punt per al triomf definitiu (15-11). Aconsegueix una nova victòria el Club Natació, que es deixa el primer punt de la temporada, però continua al capdavant de la taula i amplia la distància respecte al Sant Just, principal perseguidor, en quatre punts, tot i que les llobregatenques tenen un partit pendent. La pròxima jornada, el CNS visitarà el filial del Barça, equip de la zona baixa.
El masculí es fa fort a casa
El cap de setmana va ser rodó per a la secció. El masculí també va aconseguir un gran triomf a casa per la via ràpida davant del Vòlei Arenys (25-23, 25-18 i 25-22), en un duel en què els homes de Felipe Torres van saber imposar la seva llei en els moments clau i fer valer el factor pista per segona jornada consecutiva a Superlliga2. Després d'un primer set ajustat resolt en els compassos finals (25-23), els locals van marcar el ritme en el segon parcial gràcies a una recepció més sòlida (25-18).
El conjunt del Maresme va tornar a accelerar en el tercer set, però el CN Sabadell va mantenir el control i va tancar el partit (25-22) sense donar opció al quart set. En l'apartat individual, Adrià Rejón (16 punts) i Paulo Jiménez (14) van liderar l'atac sabadellenc. Els nedadors se situen en la vuitena posició del grup B amb el segon triomf consecutiu a Les Naus i la pròxima jornada buscaran la millora a domicili, davant del Xàtiva Voleibol, tercer classificat.