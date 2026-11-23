Hi haurà representació sabadellenca en l'amistós que disputarà dissabte la selecció catalana femenina absoluta davant del combinat nacional de Corea del Sud. Aquest migdia, la Federació Catalana de Futbol, presidida per Joan Soteras, ha presentat oficialment el partit que se celebrarà a l'acabat de reformar Narcís Sala de la UE Sant Andreu. A més, l'ens federatiu ha anunciat la convocatòria per al duel, amb 22 futbolistes escollides.
La presència local arriba a la porteria, en què Meri Muñoz ha estat convocada amb el dorsal número 13. La sabadellenca, actual futbolista de l'Espanyol, s'ha guanyat el seu lloc a la Lliga F aquesta temporada. Fins a la data, suma vuit titularitats en dotze jornades de competició domèstica. L'equip 'perico' ocupa actualment la novena posició de la classificació. La consolidació a l'elit d'una portera que, amb 23 anys, va debutar a la màxima categoria la temporada passada, després de deixar el Barça per signar amb el conjunt blanc-i-blau.
Muñoz, aparentment, disputarà una meitat de l'enfrontament contra Corea del Sud. L'altra portera convocada és Esther Sullastres, del Sevilla i internacional absoluta amb la selecció espanyola. En la convocatòria de Xavi Llorens figuren futbolistes consolidades i de renom com Marta Torrejón o la terrassenca formada en el seu dia al Centre d'Esports, Vicky Losada. També hi són vallesanes com la santcugatenca Esther Laborde, la perpetuenca Ari Mingueza o la també terrassenca Natàlia Escot. Com a curiositat, entre les seleccionades es troba l'Ari Domènech, parella del futbolista del Sabadell, José Català.
L'accent sabadellenc d'un partit històric per al futbol català, i més concretament femení. Dissabte a les 12 h, el Narcís Sala es vestirà de gala. Recordem que ja la temporada passada la selecció masculina va disputar un amistós a l'estadi Olímpic Lluís Companys, amb presència dels arlequinats Albert 'Urri' i el sabadellenc David Astals. Enguany, torn de la femenina.