De jugar amb nois a la Sabadellenca a defensar la porteria de l'Espanyol

"De petita no mirava futbol femení, només masculí. Em fixava molt en Casillas quan estava a la Selecció", confessa la portera de l'RCD Espanyol, Meritxell Muñoz. La nena que no tenia referents femenines, ara s'ha convertit en una d'elles. Amb només 22 anys, ja ha debutat a la Liga F i a la Copa de la Reina amb les periques, però no oblida els seus orígens a la Sabadellenca i el Mercantil. "Estic molt contenta amb les oportunitats que m'estan donant. Es nota que som a la màxima categoria… hi ha una marxa més", admet. La seva joventut no la priva de somiar en gran, i per què no, seguir les passes de Cata Coll, Casillas o Misa per jugar i guanyar Mundials i Champions.
Després de destacar a la Primera Federació amb el filial del Barça, la de Sabadell, necessitava un canvi d'aires, estava preparada per fer el salt a l'elit i ho està demostrant. Tot i l'exigència, assegura que està gaudint més que mai del futbol, perquè el club cuida tots els detalls per impulsar el rendiment òptim de cada jugadora. "Ja hem aconseguit el principal objectiu, la permanència, i ara busquem créixer i millorar tots els resultats de la primera volta. La Sara, l'entrenadora, sempre ens diu que el marcador no depèn de nosaltres, però treballar-ho i esforçar-nos al màxim, sí", un missatge que ha estat clau per deixar enrere la pressió i competir amb humilitat i ambició.
La Meri va estrenar-se a Primera al novembre, contra l'Eibar a domicili. Una data que mai oblidarà. "Va ser una sorpresa perquè la portera principal, la Romy, estava en dubte i no sabíem si podria jugar. Per això no em va poder acompanyar la família, però les meves companyes estaven allà per donar-me suport. Ens ajudem moltíssim i aprenem les unes de les altres", afirma, destacant la importància de la col·lectivitat.
En les seves aparicions com a titular, Muñoz ha tingut bones sensacions i ha pogut mostrar el seu talent. Sense anar més lluny, la darrera jornada a la Dani Jarque, va ser decisiva. "Em considero valenta amb el joc de peus, de vegades fins i tot massa", bromeja. "També me’n surto en l’u contra u i, precisament em quedo amb una aturada que vaig fer l'altre dia contra el Levante. Anàvem guanyant 1-0 i vaig treure la mà a dalt a l'última jugada", narra orgullosa.
De jugar amb nois a convertir el futbol en la seva professió
La seva vinculació amb el futbol, és una qüestió de sang. "Tenia set anys i vaig fitxar per la Sabadellenca, on jugava el meu germà. Com que de futbolista de camp no jugava gaire, van fer un segon equip, m'hi vaig posar de portera i resulta que em sortia bé! El meu pare és molt futboler i sempre estava darrere de la porteria per animar-me i aconsellar-me". De fet, encara viu a la ciutat amb la família i gaudeix de fer el que més li agrada, al costat de casa. "Sempre portaré Sabadell a dins, m'encanta passejar pel Centre amb els meus amics, sobretot per Nadal, anar a l'Imperial o al Parc Catalunya". No renuncia a jugar fora en algun moment de la seva carrera, però valora molt estar a prop dels seus.
De jugar a equips mixtos, va fitxar pel 'Mercan', on va començar la seva trajectòria al futfem. "Amb els nois era tot molt més brut, a més, havia d'arribar canviada de casa. Va ser un canvi molt sorprenent, però a millor. Em sentia més unida a les meves companyes, que eren com jo", recorda. D'aquelles primeres temporades de formació, hi ha figures crucials que la van acompanyar en el seu creixement, com el 'Macho' o el Pep Rodila. De fet, amb el Manu Alfaro, el seu entrenador de porteres actual, ja havia coincidit tant al Joan Murtró com al Johan Cruyff.
I és que abans de fitxar pel conjunt blanc-i-blau, la Meri va vestir els colors de la Damm i va estar sis temporades a la pedrera blaugrana, quan va fer el clic: el futbol era molt més que una afició per a ella. "M'ho vaig començar a prendre més seriosament. L’etapa al Barça va ser molt bonica, sobretot d’aprenentatge. Vam aconseguir dues lligues amb el filial". Una època en què va compartir vestidor amb les millors jugadores del món com Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona, en dinàmica de primer equip. "Al principi em feia molt respecte, però després veus que són persones com tu. Més enllà del talent, estan on estan perquè han treballat moltíssim".
Tot i fer aquest gir de guió de culer a perica, la seva adaptació a l'Espanyol ha estat molt plàcida, sense polèmiques i enfocada en la bona feina. "Em sento molt còmoda, m'han acollit molt bé", explica la sabadellenca que no podria imaginar una vida sense futbol.
Ara bé, que hi ha de la Meri més personal? La portera està estudiant una carrera de Ciències Polítiques en línia i ja té dos cicles superiors de Laboratori Clínic Biomèdic i Anatomia Patològica. "El que estic estuduiant ara no té res a veure amb la faceta científica, però és el que més em va cridar l'atenció de les opcions online, que és la millor opció per compaginar-ho tot". Si es veu tenint un càrrec polític en un futur, encara està per determinar. Però també aprofita el seu temps fora dels terrenys de joc per llegir, jugar a videojocs o veure séries. "El meu videojoc preferit és 'The Last Of Us', l'heu de provar", recomana.
Amb ganes de créixer dia a dia, la Meritxell Muñoz vol consolidar-se a l'elit per continuar gaudint del que més li agrada: defensar la porteria. "M'agradaria tenir més minuts a Primera i a partir d'allà anar veient", perquè el present i el futur de la futbolista sabadellenca són molt prometedors.