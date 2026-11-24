Nova victòria convincent del CE Sant Nicolau. I ja en són nou en deu jornades per a situar-se al capdavant de la Super Copa, ara com a líder en solitari. Els de Jonathan Ramírez, que ho han guanyat tot a casa fins a la data, es van imposar amb claredat a la JAC Sants (80-56) en un duel que van dominar des de l'inici i en què van tornar a deixar el seu rival amb xifres molt baixes en anotació.
El triomf es va cuinar, de fet, en un primer quart extraordinari. Només van encaixar cinc punts els col·legials en aquest període i van obrir una escletxa de quinze respecte al conjunt barceloní. Abans del descans va reaccionar l'equip visitant, però el Lau no va perdre el pols a l'enfrontament i va marxar als vestidors amb un bon avantatge (37-26). En el tercer quart, va arribar la sentència pràcticament definitiva. El Sant Nicolau va tornar a accelerar, en defensa especialment, i va llastrar les poques opcions de remuntada d'un Sants insuficient per plantar cara al líder (58-37).
Encara l'últim parcial va caure del costat sabadellenc, tot i que va poder maquillar lleugerament el seu marcador l'equip visitant fins al 80-56 definitiu sobre la pista del Màgic Lau. David Corominas, amb un doble-doble de vint punts i tretze rebots en gairebé trenta minuts de joc per a vint-i-cinc de valoració, va ser el jugador més destacat dels locals. També Pere de la Torre i Adrià Escudero van arribar a la desena en l'anotació.
Un nou partit i una nova victòria contundent i clara dels de Ramírez, que amb un 9-1 de sortida arriben al primer terç de la lliga amb grans sensacions i resultats. El Sant Nicolau, a més, va aprofitar la derrota del CB Santfeliuenc a casa davant d'un Boet Mataró que també es troba a la zona alta. Ara, tots dos se situen amb vuit victòries i dues derrotes, igual que l'UE Sant Cugat. Com a líders en solitari, els col·legials repetiran aquest cap de setmana al Màgic davant d'un CB Granollers que es troba a la zona baixa de la taula.