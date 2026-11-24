Unes pistes de pickleball, un camp de futbol i un parc infantil van ser inaugurats divendres passat en una gran celebració al Cercle Sabadellès 1856. Centenars de socis i sòcies van gaudir de l'acte, amb xocolatada, un partit d’exhibició d'esportistes de l'escola de futbol del club i també amb música a càrrec d'un DJ per donar la benvinguda a nous espais de la instal·lació.
L'entitat va presentar les millores dins el marc del 170è aniversari i sota l'eslògan 'Fem Futur', amb un ampli programa d'activitats per als socis i sòcies per celebrar el que consideren una passa important en la consolidació i creixement del projecte.
"Estic molt orgullós perquè tenim un club totalment sanejat. Aquesta base és la que ens permet anar renovant el club, pel que fa a les instal·lacions i infraestructura. S'han fet algunes actuacions al gimnàs, als vestidors i hem renovat el parc infantil. Per al 2027 tenim diversos projectes en marxa, al pàdel i el futbol, també amb el que deia del pickleball. Estem en contínua millora i això només és possible amb una bona salut econòmica. Estem molt contents en aquest aspecte", assegurava el president Josep Lluís Llusià en declaracions al Diari fa unes setmanes.
Durant l'esdeveniment, es va estrenar primer el nou parc infantil, més modern i segur per als infants, que van poder gaudir també d'una xocolatada. Després va ser el torn del nou camp de futbol, amb una exhibició del més petits de l'escola, els pollets, i amb la presència d'alguns dels integrants dels primers equips de la història del Cercle, fa cinquanta anys. Un petit homenatge.
El moment més esperat, a les acaballes, va ser amb la inauguració de les pistes de pickleball. "Estem apostant fort per aquest esport emergent i que cada vegada pràctica més gent", reconeixia Llusià. Hi va assistir la vocal de pickleball de la Federació Catala de Tennis, Almudena Lázaro, que també és presidenta i cofundadora del Sabadell Pickeball Club, i també el seleccionador català de la disciplina, Xabi Pérez, que va impartir un clínic gratuït als assistents.
D'aquesta manera, el Cercle continua amb l'adaptació i renovació dels seus espais en el marc d'un 170è aniversari que arriba en un bon moment econòmic i amb l'objectiu de consolidar i fer créixer el club fins al seu topall. "Podem créixer encara una mica més, però amb la prioritat de mantenir la qualitat del servei. Estem en contínua millora i això només és possible amb una bona salut econòmica. Estem molt contents en aquest aspecte", deia el president.