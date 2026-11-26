Després de recuperar sensacions dissabte passat a casa contra el Granada, ara el Centre d'Esports vol tornar al camí del triomf a domicili. Els arlequinats visiten aquest divendres a les 20:30 h (en directe a Esport3, LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb seguiment minut a minut al web del Diari) Butarque per a enfrontar-se a un Leganés que nom per nom és un dels grans equips de la categoria. Una bona oportunitat de millorar una de les assignatures pendents: els partits com a visitant.
"Estem en un procés de creixement i millora contínua i això és molt positiu. Penso que hem de millorar en el rigor, tant a casa com a fora. Concedim molt poc, però si analitzen els gols que hem encaixat són evitables la gran majoria. A fora s'ha accentuat, tot i que ens ha passat també com a locals. És un dels aspectes en què hem de donar una passa endavant, i també hem de millorar en la gestió dels partits com a visitants: generar escenaris que ens afavoreixin i ens apropin al que volem, sense accions que condicionin el desenvolupament. Confio que totes les errades de la temporada les hàgim comès en aquest primer tram de competició. Això ens farà continuar creixent i sent competitius", diu Ferran Costa.
Només torna el sancionat José Català
El conjunt arlequinat continua a la zona mitjana de la taula, gairebé a la mateixa distància de les posicions de play-off que de les de descens, a cinc i sis punts, respectivament. No obstant això, acumulen sis jornades sense guanyar, tot i que van recuperar sensacions en l'empat de la setmana passada a casa. Un bon punt de partida per deixar enrere la mala dinàmica. "El dia a dia sempre és molt bo, quan podem entrenar bé, i també quan no podem entrenar en les millors condicions. La setmana és excel·lent de tot l'equip, molt estable i molt conscient de com hem de millorar i continuar creixent. Des d'aquesta feina diària sabem que ens podrem apropar a trobar aquesta fortuna que potser ens està faltant en algun tram de partit i que ens obrirà la porta de la victòria", admet el tècnic.
Per al duel de divendres, Costa no podrà comptar encara amb Quadri Liameed, que continua evolucionant del cop al cap que va rebre a Albacete, i que va ser notícia aquesta setmana per renovar el seu contracte fins al 2029. "És un jugador molt important en el funcionament col·lectiu. Ara mateix, estem molt centrats a recuperar-lo. Evoluciona favorablement i som optimistes perquè pugui estar disponible la pròxima setmana, veurem si a la Copa o a la lliga, però també som molt prudents i volem anar amb calma", diu l'entrenador, que només recuperarà José Català, després de complir sanció, respecte a la jornada passada.
Un gran projecte que no acaba d'arrencar
Al davant estarà un Leganés que es troba just per darrere del Sabadell: un lloc i un punt menys que els arlequinats, són quinzens amb divuit punts. A la plantilla tenen grans noms del futbol estatal, entre els quals destaca l'excapità de la selecció espanyola i campió d'Europa, Álvaro Morata, que suma quatre gols i una assistència en els últims cinc partits. Els 'pepineros' van canviar d'entrenador fa unes setmanes quan Luis Miguel Carrión va ocupar el lloc de Rubén Albés. Ara, sumen dues victòries consecutives en lliga després d'imposar-se al Burgos (3-1) i l'Andorra (1-3).
"Un projecte ambiciós, amb una plantilla de gran nivell. Han canviat l'entrenador i també l'estil, en les últimes setmanes. Segurament estan lluny de les posicions que esperaven, però això és molt llarg i tenen molts arguments. El repertori d'individualitats és molt ampli i venen en una bona dinàmica. Tot i això, tinc molta confiança en l'equip i la feina que estem fent. Estic amb confiança perquè venim de fer un molt bon partit davant d'un altre rival d'entitat i hem treballat molt bé per preparar-nos com toca", analitza Costa. A la plantilla també hi ha jugadors contrastats com Rubén Peña, Dani Rodríguez, Álex Sancris o l'exarlequinat Enric Franquesa.
Els dos precedents, en temporada de descens
Pel que fa als precedents, segons el web de memòria històrica del CES, tots dos equips només s'han enfrontat en quatre ocasions, totes elles a Segona Divisió. El balanç és força igualat, amb dues victòries del Leganés, un empat i un triomf sabadellenc. A Butarque no ha guanyat mai el Centre d'Esports: un empat i una derrota, que va arribar precisament en l'últim enfrontament, el 2021. El conjunt madrileny, en aquell moment dirigit per Asier Garitano, es va imposar al Sabadell d'Antonio Hidalgo per 2-1. José Arnáiz i Rober Ibáñez van fer els gols locals abans de la mitja hora de partit i Òscar Rubio va retallar al segon temps. L'altre duel entre tots dos va ser el 2015. Sergio Postigo va avançar els 'pepineros' i Íñigo Eguaras va igualar. Curiosament, en les dues temporades va acabar baixant el conjunt arlequinat. La tercera serà la vençuda?