"És un dia gran per al Centre d'Esports Sabadell", ha dit Lucas Viale durant la roda de premsa de renovació de Quadri Liameed. El director esportiu arlequinat ha celebrat una continuïtat "estructural" per a l'equip i el projecte. "Estem molt contents d'anunciar aquesta renovació perquè ens marca el camí del projecte que volem a curt i mitjà termini", apunta. El migcampista nigerià ha allargat la seva vinculació com a arlequinat fins al 2029.
En la seva primera roda de premsa des que es va incorporar al club, Quadri s'ha mostrat "molt feliç d'estar aquí": "Estic molt a gust i agraït per l'oportunitat que m'ha donat el club. Em sento molt estimat per la gent i amb ganes de continuar al Sabadell", assegura. El nigerià ha disputat tretze partits aquesta temporada i ha repartit tres assistències, en el seu debut al futbol professional. "La categoria és exigent, hi ha molt nivell, però l'entrenador i el cos tècnic ens donen totes les eines per treballar i competir al màxim cada dia", afirma.
Quadri s'ha perdut els dos últims partits i, contra la Real Sociedad 'B', va ser substituït als deu minuts a conseqüència del cop al cap que havia rebut la setmana anterior a Albacete. En aquest sentit, Viale ha llegit el comunicat mèdic i l'ha descartat per al duel de divendres. "S'ha mantingut un seguiment mèdic estret amb evolució favorable. Actualment, continua amb el protocol de retorn a la pràctica esportiva. La seva tornada als entrenaments amb el grup estarà condicionada al compliment dels criteris mèdics establerts". El futbolista, no obstant això, s'ha mostrat optimista. "Estic molt millor ara. Estic treballant molt al gimnàs i al camp en solitari. Espero poder tornar la setmana que ve amb l'equip", diu.
Una renovació més, i dues propostes sobre la taula
Un futbolista clau que continuarà lligat al club, com a mínim, fins al 2029. Però no és l'únic. "Fa més d'un mes que vam iniciar processos de renovació", ha avançat Viale, que també ha comunicat que la pròxima setmana anunciaran una altra renovació. A més, dos dels pals de paller del projecte tenen propostes de continuïtat sobre la taula. "Hem obert converses per allargar el contracte d'Urri i Joel Priego. Els considerem clau i estem disposats a fer esforços perquè continuïn aquí, però ha de ser recíproc. Espero poder donar bones notícies a l'afició abans que comenci la finestra hivernal", reconeix.
El director esportiu també ha traçat el full de ruta d'aquest mercat d'hivern que obrirà en tot just un mes. "Tenim deficiències estructurals a la plantilla que intentarem millor en aquesta finestra. Una d'elles va venir derivada de la lesió de llarga durada del Gioacchini, que crec que condicionaria a tots els equips de la categoria, perdre el teu jugador més diferencial, però en una plantilla com la nostra encara més. A partir d'aquí, estem treballant per poder donar una passa endavant i dir el dia que tanqui el mercat que hem millorat l'equip. Tenim fitxes lliures i anirem amb un marge salarial suficient per abordar les operacions que volem", analitza. La feina no s'atura.