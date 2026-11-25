ARA A PORTADA
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Sabadell Tres nous radars regularan la velocitat de la C-58 al seu pas pel Vallès: com funcionaran? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Jordi Turull (Junts), des de Sabadell: "El vot útil per Espanya acaba sent el més inútil per Catalunya" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La disputa per liderar els carrers de Sabadell: així es reparteixen els trams per als cartells electorals Jan Cañadell Puigmartí
Mor un home atropellat a l'N-150 a l'altura de Montcada i Reixac
Montcada i Reixac
El succés va tenir lloc dimarts al vespre